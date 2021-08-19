В Житомирской области водитель пытался скрыться от полиции и был задержан посреди поля. ФОТО

В Житомирской области полицейские устроили погоню за автомобилем ВАЗ, водитель которого нарушил ПДД и не остановился по требованию патрульных. Об этом "ЖЖ
" сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"Этой ночью, около 3 часов, во время несения службы на автомобильной дороге Выступовичи - Могилев-Подольский (неподалеку с. Романовка) за нарушение правил дорожного движения инспекторы полиции остановили автомобиль ВАЗ. Водитель автомобиля попытался скрыться от полицейских", - говорится в сообщении.
Несколько экипажей полиции устроили погоню за водителем и в итоге задержали его на полевой дороге.
По информации полиции, во время осмотра машины был обнаружен подозрительный пакет. Вероятно, именно из-за него водитель решил не общаться с правоохранителями.
"Во время поверхностной проверки транспортного средства обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом, вероятно, наркотического происхождения. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Вещество, оборот которой может быть запрещен законом, изъято в присутствии понятых"
, - добавили патрульные.
Фото: патрульная полиция