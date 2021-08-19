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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 19 » 12:59:28

В Житомирской области водитель пытался скрыться от полиции и был задержан посреди поля. ФОТО

Вчера, 12:59:28 1023 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области водитель пытался скрыться от полиции и был задержан посреди поля. ФОТО

 В Житомирской области полицейские устроили погоню за автомобилем ВАЗ, водитель которого нарушил ПДД и не остановился по требованию патрульных. Об этом "ЖЖ" сообщила пресс-служба патрульной полиции.
 

"Этой ночью, около 3 часов, во время несения службы на автомобильной дороге Выступовичи - Могилев-Подольский (неподалеку с. Романовка) за нарушение правил дорожного движения инспекторы полиции остановили автомобиль ВАЗ. Водитель автомобиля попытался скрыться от полицейских", - говорится в сообщении.


Несколько экипажей полиции устроили погоню за водителем и в итоге задержали его на полевой дороге.



По информации полиции, во время осмотра машины был обнаружен подозрительный пакет. Вероятно, именно из-за него водитель решил не общаться с правоохранителями.

"Во время поверхностной проверки транспортного средства обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом, вероятно, наркотического происхождения. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Вещество, оборот которой может быть запрещен законом, изъято в присутствии понятых", - добавили патрульные.

Фото: патрульная полиция
Тэги: погоня, Житомирская область, полиция
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