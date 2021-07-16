В Житомирской области стадо скота помогло полиции задержать пьяного водителя-беглеца. ВИДЕО

"В Новоград-Волынский районный отдел полиции поступило сообщение о нетрезвом водителе за рулем автомобиля Mercedes Vito. Для проверки этих сведений по указанному заявителем адресу выехали полицейские сектора реагирования. Минивэн был припаркован возле одного из торговых заведений, а его водитель находился снаружи. Однако при появлении правоохранителей водитель заскочил в салон и быстро уехал, пытаясь скрыться из поля зрения патрульных. Не отреагировал он на включенные проблесковые маячки на служебном Mitsubishi, звуковые сигналы и обращения правоохранителей, которые следовали за ним, о необходимости остановки транспортного средства", - сообщают правоохранители.

"На одной из улиц города водитель минивэна резко затормозил - и только моментальная реакция полицейских и их умелые действия помогли избежать травмирования участников погони в результате столкновения автомобилей. Но даже дорожно-транспортное происшествие не остановило наглеца, он быстро уехал с места его совершения", - информирует полиция.

"Этого же водителя нетрезвым наши сотрудники уже останавливали в январе и апреле текущего года. Тогда оформлялись соответствующие административные материалы. В первом случае человек апеллировал в суд и ему удалось избежать ответственности. Вчера, 15 июля, суд вынес решение по второму задокументированному нами случаю, назначив ему наказание в виде штрафа и лишения права управления. Однако это судебное постановление еще не вступило в законную силу", - рассказал начальник Новоград-Волынского райотдела полиции Андрей Гнатенко.