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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 28 » 12:12:30

Житомирские пограничники не пустили в Украину россиянина с поддельным ПЦР-тестом

Сегодня, 12:12:30 264 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские пограничники не пустили в Украину россиянина с поддельным ПЦР-тестом

 На севере Житомирщины в пункте пропуска "Выступовичи" гражданин Российской Федерации пытался попасть в Украину с поддельным ПЦР-тестом. После отказа в пересечении границы, мужчина предлагал пограничникам взятку. Об этом 28 августа сообщила Госпогранслужба.
 

"Вчера в пункт пропуска Выступовичи на въезд в Украину прибыл гражданин Российской Федерации. При прохождении паспортного контроля иностранец предоставил загранпаспорт, полис медицинского страхования и негативный ПЦР-тест на COVID-19 в электронном виде. При изучении последнего документа пограничники отдела Овруч установили, что тест содержит признаки частичной подделки", - говорится в сообщении.


В дальнейшем 36-летний житель Санкт-Петербурга признался, что изменил в документе даты сдачи теста и получения результата анализа.



Получив отказ от пограничников в пересечении границы иностранец предложил старшему пограничного наряда неправомерную выгоду в размере 1,5 тыс. гривен за беспрепятственный пропуск на территорию Украины.

"На преступное предложение подкупник получил принципиальный отказ. Кроме того, пограничниками факт попытки дачи взятки был задокументирован и проинформированы сотрудники Национальной полиции", - информирует ГПС Украины.

Иностранцу-взяточнику отказано в пересечении границы. В компетентные органы направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 и 358 УК Украины.
Тэги: граница, пограничники, ПЦР, взятка, россиянин
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