Житомирские пограничники не пустили в Украину россиянина с поддельным ПЦР-тестом

На севере Житомирщины в пункте пропуска "Выступовичи" гражданин Российской Федерации пытался попасть в Украину с поддельным ПЦР-тестом. После отказа в пересечении границы, мужчина предлагал пограничникам взятку. Об этом 28 августа сообщила Госпогранслужба
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"Вчера в пункт пропуска Выступовичи на въезд в Украину прибыл гражданин Российской Федерации. При прохождении паспортного контроля иностранец предоставил загранпаспорт, полис медицинского страхования и негативный ПЦР-тест на COVID-19 в электронном виде. При изучении последнего документа пограничники отдела Овруч установили, что тест содержит признаки частичной подделки", - говорится в сообщении.
В дальнейшем 36-летний житель Санкт-Петербурга признался, что изменил в документе даты сдачи теста и получения результата анализа.
Получив отказ от пограничников в пересечении границы иностранец предложил старшему пограничного наряда неправомерную выгоду в размере 1,5 тыс. гривен за беспрепятственный пропуск на территорию Украины.
"На преступное предложение подкупник получил принципиальный отказ. Кроме того, пограничниками факт попытки дачи взятки был задокументирован и проинформированы сотрудники Национальной полиции"
, - информирует ГПС Украины.
Иностранцу-взяточнику отказано в пересечении границы. В компетентные органы направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 и 358 УК Украины.