Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 02 Сентября 2021    19:56:51
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 2 » 15:45:49

На трассе Житомир – Киев частично перекроют движение. Водителей предупреждают о возможных заторах

Сегодня, 15:45:49 696 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На трассе Житомир – Киев частично перекроют движение. Водителей предупреждают о возможных заторах

 На трассе Житомир-Киев из-за строительства транспортной развязки на три дня частично перекроют движение транспорта. Об этом предупреждает Укравтодор.
 

"На дороге М-06 Киев - Чоп возле Стоянки, где строится транспортная развязка, 4-6 сентября будет частично закрыт проезд в направлении столицы", - говорится в сообщении.


Где и на какой период перекрывают движение?


М-06 Киев - Чоп км 21+767 (Стоянка) - левый проезд в направлении Киева будет закрыт на период (с 6:00) 4 сентября до (17:00) 6 сентября.



Движение в направлении города Киев будет осуществляться по одной полосе правого проезда, возможны заторы.
Тэги: перекрытие трассы, Ремонт, Киев-Чоп, заторы
Новости партнеров
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:46:59, Сегодня [Материал]

да там с весны перманентная жопа....

а где-то, в приличных странах, мост строят за ночь
https://youtu.be/bZxAwkarK4A
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus