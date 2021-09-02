На трассе Житомир – Киев частично перекроют движение. Водителей предупреждают о возможных заторах

На трассе Житомир-Киев из-за строительства транспортной развязки на три дня частично перекроют движение транспорта. Об этом предупреждает Укравтодор
.
"На дороге М-06 Киев - Чоп возле Стоянки, где строится транспортная развязка, 4-6 сентября будет частично закрыт проезд в направлении столицы", - говорится в сообщении.
Где и на какой период перекрывают движение?
М-06 Киев - Чоп км 21+767 (Стоянка) - левый проезд в направлении Киева будет закрыт на период (с 6:00) 4 сентября до (17:00) 6 сентября
.
Движение в направлении города Киев будет осуществляться по одной полосе правого проезда, возможны заторы.