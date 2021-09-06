Убил житомирянку с ребенком и поджег квартиру: полиция сообщила о задержании подозреваемого. ФОТО

4 сентября в Житомире после ликвидации пожара в квартире обнаружили тела 36-летней женщины и ее ребенка - 13-летней девочки. На телах были признаки насильственной смерти
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Инцидент произошел в 5-этажке на улице Степана Бандеры. Правоохранители бросили все силы за задержание подозреваемого в двойном убийстве, замаскированном под пожар.
Во время начального расследования правоохранители выяснили, что он скрылся с места происшествия на автомобиле, который принадлежал погибшей женщине. Кроме того, с подожженной квартиры исчезли золотые ювелирные изделия.
Разыскивали автомобиль 40 экипажей полицейских
С помощью записей камер видеонаблюдения полицейские оперативно отследили направление движения авто.
"В комплекс оперативных, в том числе негласных, следственно-розыскных мероприятий было задействовано максимальное количество работников различных подразделений полиции региона. Работали оперативники криминальной полиции, кинологи со служебными собаками. На перехват разыскиваемого автомобиля были задействованы до 40 экипажей нарядов полицейских быстрого реагирования. Также для задержания указанного лица мы привлекли бойцов КОРДа и роты полиции особого назначения. Всего до 200 полицейских в этот день комплексно отрабатывали территорию Житомирщины", - рассказал в. и. о. начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лысогор.
К спецоперации привлекли полицию с Винницкой и Киевской областей, которые перекрыли возможность выезда разыскиваемого за пределы области.
Задержали в Ружинской громаде
Подозреваемого, 22-летнего жителя Житомира, задержали на рассвете 5 сентября на территории Ружинской громады. У него изъяли неопровержимые доказательства его причастности к совершению преступления. К тому же он сам признал свою вину.
Предварительно, мужчина был знаком с погибшей женщиной, а к убийству матери и ребенка удался для завладения их имуществом. Лишение жизни двух человек он пытался скрыть за пожаром.
Фото: полиция
Грозит пожизненное
В настоящее время решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении преступления, предусмотренного п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых процессуальных действий будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.
По действующему законодательству мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.