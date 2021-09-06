Убил житомирянку с ребенком и поджег квартиру: полиция сообщила о задержании подозреваемого. ФОТО

"В комплекс оперативных, в том числе негласных, следственно-розыскных мероприятий было задействовано максимальное количество работников различных подразделений полиции региона. Работали оперативники криминальной полиции, кинологи со служебными собаками. На перехват разыскиваемого автомобиля были задействованы до 40 экипажей нарядов полицейских быстрого реагирования. Также для задержания указанного лица мы привлекли бойцов КОРДа и роты полиции особого назначения. Всего до 200 полицейских в этот день комплексно отрабатывали территорию Житомирщины", - рассказал в. и. о. начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лысогор.