В Житомире суд взял под стражу водителя автобуса, который совершил смертельное ДТП

Водитель автобуса, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Житомирской области, взят под стражу с правом внесения денежного залога. Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура
.
"Процессуальным прокурором в судебном заседании отмечено, что водителем совершено уголовное преступление с тяжелыми последствиями, в частности, причинение смерти одного человека и телесных повреждений другим, а также уничтожение и повреждение имущества (транспортного средства). Чтобы предотвратить попытку скрыться от следствия и избежания ответственности, есть необходимость применить подозреваемому содержания под стражей", - говорится в сообщении прокуратуры.
Постановлением Королёвского районного суда города Житомира водитель помещен под стражу с правом внесения денежного залога на сумму более 190 тыс. грн.
Полиция ищет свидетелей ДТП
Напомним, дорожно-транспортное происшествие
произошло около 4:00 4 сентября на 177 км автодороги Киев - Чоп вблизи с. Стрибеж в Пулинской территориальной громады. После столкновения с фурой автобус загорелся. В результате происшествия 1 человек погиб и 10 обратились за медицинской помощью.
Полицейские просят
свидетелей и очевидцев происшествия предоставить имеющуюся у них информацию.
"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, располагаете другой информацией, которая может быть важной для следствия, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: г. Житомир, Старый Бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или по спецлинии 102"
, - призывают правоохранители.