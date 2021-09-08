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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 8 » 09:49:26

В Житомире суд взял под стражу водителя автобуса, который совершил смертельное ДТП

Сегодня, 09:49:26 574 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире суд взял под стражу водителя автобуса, который совершил смертельное ДТП

 Водитель автобуса, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Житомирской области, взят под стражу с правом внесения денежного залога. Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.
 

"Процессуальным прокурором в судебном заседании отмечено, что водителем совершено уголовное преступление с тяжелыми последствиями, в частности, причинение смерти одного человека и телесных повреждений другим, а также уничтожение и повреждение имущества (транспортного средства). Чтобы предотвратить попытку скрыться от следствия и избежания ответственности, есть необходимость применить подозреваемому содержания под стражей", - говорится в сообщении прокуратуры.


Постановлением Королёвского районного суда города Житомира водитель помещен под стражу с правом внесения денежного залога на сумму более 190 тыс. грн.
 

Полиция ищет свидетелей ДТП


Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло около 4:00 4 сентября на 177 км автодороги Киев - Чоп вблизи с. Стрибеж в Пулинской территориальной громады. После столкновения с фурой автобус загорелся. В результате происшествия 1 человек погиб и 10 обратились за медицинской помощью.

Полицейские просят свидетелей и очевидцев происшествия предоставить имеющуюся у них информацию.

"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, располагаете другой информацией, которая может быть важной для следствия, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: г. Житомир, Старый Бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или по спецлинии 102", - призывают правоохранители.
Тэги: Житомирщина, автобус, дтп
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