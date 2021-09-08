В Житомире суд взял под стражу водителя автобуса, который совершил смертельное ДТП

"Процессуальным прокурором в судебном заседании отмечено, что водителем совершено уголовное преступление с тяжелыми последствиями, в частности, причинение смерти одного человека и телесных повреждений другим, а также уничтожение и повреждение имущества (транспортного средства). Чтобы предотвратить попытку скрыться от следствия и избежания ответственности, есть необходимость применить подозреваемому содержания под стражей", - говорится в сообщении прокуратуры.