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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 13 » 11:34:40

Продавали наркотики в игрушках: на Житомирщине будут судить преступный синдикат

Сегодня, 11:34:40 544 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Продавали наркотики в игрушках: на Житомирщине будут судить преступный синдикат

 В Житомирской области перед судом предстанут участники преступной группы, которые торговали наркотиками в детских игрушках. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

Установлено, что организатором преступного синдиката стал 30-летний житель Житомирского района, который ранее уже был осужден за причастность к незаконному обороту наркотиков.
 

"К своему "бизнесу" привлек жену и 40-летнего наркозависимого приятеля в качестве курьера. Товар в для сбыта дельцы получали оптовыми партиями через почтовые отправления. Продажу особо опасных средств и психотропных веществ осуществлялась через Telegram-канал", - рассказали правоохранители.


Наркотические средства и психотропные вещества отправляли по почте, маскируя свой товар среди детской одежды, игрушек или других вещей.

"В ходе расследования задокументировано более 40 эпизодов преступной деятельности группировки", - добавили в полиции.

Наркодилерам грозит наказание в виде заключения на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Тэги: наркодилер, Житомирская область, суд
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