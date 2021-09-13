Продавали наркотики в игрушках: на Житомирщине будут судить преступный синдикат

В Житомирской области перед судом предстанут участники преступной группы, которые торговали наркотиками в детских игрушках. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
Установлено, что организатором преступного синдиката стал 30-летний житель Житомирского района, который ранее уже был осужден за причастность к незаконному обороту наркотиков.
"К своему "бизнесу" привлек жену и 40-летнего наркозависимого приятеля в качестве курьера. Товар в для сбыта дельцы получали оптовыми партиями через почтовые отправления. Продажу особо опасных средств и психотропных веществ осуществлялась через Telegram-канал", - рассказали правоохранители.
Наркотические средства и психотропные вещества отправляли по почте, маскируя свой товар среди детской одежды, игрушек или других вещей.
"В ходе расследования задокументировано более 40 эпизодов преступной деятельности группировки"
, - добавили в полиции.
Наркодилерам грозит наказание в виде заключения на срок до 12 лет с конфискацией имущества.