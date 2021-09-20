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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Сентябрь » 20 » 12:10:38

В Житомирской области проходит подготовка резервистов ДШВ. ФОТО

Вчера, 12:10:38 865 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области проходит подготовка резервистов ДШВ. ФОТО

 В Житомирской области на базе 199 Учебного центра Десантно-штурмовых войск проходит подготовка личного состава оперативного резерва.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Так, для бойцов оперативного резерва организовали и провели комплексное занятие:
 
  • воздушно-десантная подготовка, а именно выполнение безпарашутного десантирования с помощью комплекта съемного бортового оборудования на высоте 5 м и 10 м;
  • психологическая подготовка с преодолением огневой штурмовой полосы препятствий;
  • ориентирование на местности с помощью средств навигации;
  • марш-бросок в составе подразделения;
  • преодоление водной преграды.
 

"Подобные комплексные мероприятия боевой подготовки хоть и истощают, однако закаливают и демонстрируют моральную и физическую выносливость, боевой дух, стойкость и саморегуляционные способности резервистов", - отмечает руководитель занятий и командир батальона ОР-1, подполковник Валерий Курко.








Фото: ДШВ
Тэги: дшв, десантники, подготовка
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