В Житомирской области проходит подготовка резервистов ДШВ. ФОТО

В Житомирской области на базе 199 Учебного центра Десантно-штурмовых войск проходит подготовка личного состава оперативного резерва.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Так, для бойцов оперативного резерва организовали и провели комплексное занятие:
- воздушно-десантная подготовка, а именно выполнение безпарашутного десантирования с помощью комплекта съемного бортового оборудования на высоте 5 м и 10 м;
- психологическая подготовка с преодолением огневой штурмовой полосы препятствий;
- ориентирование на местности с помощью средств навигации;
- марш-бросок в составе подразделения;
- преодоление водной преграды.
"Подобные комплексные мероприятия боевой подготовки хоть и истощают, однако закаливают и демонстрируют моральную и физическую выносливость, боевой дух, стойкость и саморегуляционные способности резервистов", - отмечает руководитель занятий и командир батальона ОР-1, подполковник Валерий Курко.
Фото: ДШВ