Прыжки с 800 метров: как житомирские десантники покоряют небесную лазурь. ФОТО

«К вертолету десантники движутся бегом, чтобы загрузка группы проходила максимально быстро. В боевых условиях скорость и слаженность загрузки десанта - это залог безопасности как экипажа вертолета, так и десантников, а значит - и успешного выполнения поставленной задачи», - рассказывает руководитель прыжков майор Петр Маснюк.

«Я даже представить себе не мог, что в тот момент, когда я покину борт вертолета у меня на секунду дыхание задержится, это великолепно, такая красота и чувство вольной птицы», - рассказывает десантник Дмитрий, который впервые прыгнул с парашютом.