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Прыжки с 800 метров: как житомирские десантники покоряют небесную лазурь. ФОТО

Вчера, 13:32:05 1266 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Прыжки с 800 метров: как житомирские десантники покоряют небесную лазурь. ФОТО

 Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и других воинских частей ДШВ в рамках боевой подготовки выполнили прыжки с парашютом. Приземление проходило в селе Сингуры вблизи города Житомира.

Как сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск ВС Украины, десантирование осуществлялось из транспортно-боевого вертолета Ми-8 с высоты 600 и 800 метров.
 

«К вертолету десантники движутся бегом, чтобы загрузка группы проходила максимально быстро. В боевых условиях скорость и слаженность загрузки десанта - это залог безопасности как экипажа вертолета, так и десантников, а значит - и успешного выполнения поставленной задачи», - рассказывает руководитель прыжков майор Петр Маснюк.


Следует отметить, что накануне прыжков, десантники прошли курс воздушно-десантной подготовки, отработали все элементы наземной подготовки на тренажерах воздушно-десантных комплексов, изучали материальную часть десантных парашютов, действия десантников на борту летательного аппарата, в воздухе и в момент приземления, а также самостоятельно выполнили укладку своих парашютов.
 

«Я даже представить себе не мог, что в тот момент, когда я покину борт вертолета у меня на секунду дыхание задержится, это великолепно, такая красота и чувство вольной птицы», - рассказывает десантник Дмитрий, который впервые прыгнул с парашютом.


Завершилось выполнение прыжков традиционным посвящением в парашютисты.


































ФОТО: ДШВ ВСУ
Тэги: военные, 95-я бригада, дшв, десантники
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:16:03, Вчера
-2

Вродебы продали землю. Нечего защищать.
Месть_королевы_Анны
2 Вадим (Месть_королевы_Анны)   • 17:16:35, Вчера
-3

Как это нечего? А новых хозяев?
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