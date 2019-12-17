Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и других воинских частей ДШВ в рамках боевой подготовки выполнили прыжки с парашютом. Приземление проходило в селе Сингуры вблизи города Житомира.
Как сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск ВС Украины
, десантирование осуществлялось из транспортно-боевого вертолета Ми-8 с высоты 600 и 800 метров.
«К вертолету десантники движутся бегом, чтобы загрузка группы проходила максимально быстро. В боевых условиях скорость и слаженность загрузки десанта - это залог безопасности как экипажа вертолета, так и десантников, а значит - и успешного выполнения поставленной задачи», - рассказывает руководитель прыжков майор Петр Маснюк.
Следует отметить, что накануне прыжков, десантники прошли курс воздушно-десантной подготовки, отработали все элементы наземной подготовки на тренажерах воздушно-десантных комплексов, изучали материальную часть десантных парашютов, действия десантников на борту летательного аппарата, в воздухе и в момент приземления, а также самостоятельно выполнили укладку своих парашютов.
«Я даже представить себе не мог, что в тот момент, когда я покину борт вертолета у меня на секунду дыхание задержится, это великолепно, такая красота и чувство вольной птицы», - рассказывает десантник Дмитрий, который впервые прыгнул с парашютом.
Завершилось выполнение прыжков традиционным посвящением в парашютисты.
Прыжки с 800 метров: как житомирские десантники покоряют небесную лазурь. ФОТО