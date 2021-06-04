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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Июнь » 4 » 10:57:29

Житомирские десантники представляют Украину на международных учениях Saber Guardian. ФОТО

Сегодня, 10:57:38 523 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские десантники представляют Украину на международных учениях Saber Guardian. ФОТО

 Житомирские десантники представляют Украину во время многонациональных учений "Saber Guardian-2021", которые на днях начались в Венгрии. Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В многонациональных учениях, которые в этом году проходят неподалеку венгерского города Варпалота, участвуют военнослужащие из Вооруженных Сил США, Венгрии, Чехии, Словакии, Республики Польша и Украины.
 

"Украину представляет ротная тактическая группа 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины (95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Силах Украины) из города Житомир. Целесообразность и важность участия в мероприятии определяется необходимостью поддержания и развития военного сотрудничества с вооруженными силами государств-членов НАТО, повышения знаний и навыков, приобретения взаимной совместимости с партнерами", - информирует Командование ДШВ.


По сценарию нынешних учений, украинские десантники будут действовать в составе основных сил "BLUEFOR". Совместно с иностранными коллегами будут отработаны различные учебно-боевые задачи.

Также участники многонациональных учений будут обмениваться между собой приобретенным боевым опытом.


















 

Фото: ДШВ
Тэги: Житомир, 95-я бригада, десантники, учения, дшв
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