Житомирские десантники представляют Украину на международных учениях Saber Guardian. ФОТО

Житомирские десантники представляют Украину во время многонациональных учений "Saber Guardian-2021", которые на днях начались в Венгрии. Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск
Вооруженных Сил Украины.
В многонациональных учениях, которые в этом году проходят неподалеку венгерского города Варпалота, участвуют военнослужащие из Вооруженных Сил США, Венгрии, Чехии, Словакии, Республики Польша и Украины.
"Украину представляет ротная тактическая группа 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины (95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Силах Украины) из города Житомир. Целесообразность и важность участия в мероприятии определяется необходимостью поддержания и развития военного сотрудничества с вооруженными силами государств-членов НАТО, повышения знаний и навыков, приобретения взаимной совместимости с партнерами", - информирует Командование ДШВ.
По сценарию нынешних учений, украинские десантники будут действовать в составе основных сил "BLUEFOR". Совместно с иностранными коллегами будут отработаны различные учебно-боевые задачи
.
Также участники многонациональных учений будут обмениваться между собой приобретенным боевым опытом.
Фото: ДШВ