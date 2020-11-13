Как житомирские десантники прыгали с высоты 800 метров: фоторепортаж

В Житомирской области личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ выполнил программу прыжков с парашютом.
"Процесс организации прыжков проходит в рабочем режиме, согласно плану подготовки", - отмечает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил.
Десантирование осуществлялось с вертолета Ми-8 с высоты 800 и 600 метров, с оружием и снаряжением.
"Мы не рассматриваем прыжек как саму цель, мы рассматриваем его как один из способов доставки военнослужащих к определенному району выполнения задач и укрепление психологической устойчивости личного состава", - подчеркнули офицеры ДШВ.