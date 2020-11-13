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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2020 » Ноябрь » 13 » 14:43:44

Как житомирские десантники прыгали с высоты 800 метров: фоторепортаж

Сегодня, 14:45:11 550 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как житомирские десантники прыгали с высоты 800 метров: фоторепортаж

 В Житомирской области личный состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ выполнил программу прыжков с парашютом.

"Процесс организации прыжков проходит в рабочем режиме, согласно плану подготовки", - отмечает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил.

Десантирование осуществлялось с вертолета Ми-8 с высоты 800 и 600 метров, с оружием и снаряжением.
 

"Мы не рассматриваем прыжек как саму цель, мы рассматриваем его как один из способов доставки военнослужащих к определенному району выполнения задач и укрепление психологической устойчивости личного состава", - подчеркнули офицеры ДШВ.






























ФОТО: Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ
Тэги: прыжки, десантники, военные, дшв
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