Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Армия. Как житомирские десантники прыгали с высоты 800 метров: фоторепортаж - 13 Ноября 2020