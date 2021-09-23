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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 23 » 16:33:50

Коммунальщики приобретут новую технику для уборки улиц Житомира

Сегодня, 16:33:50 273 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коммунальщики приобретут новую технику для уборки улиц Житомира

 Коммунальное предприятие "Управление автомобильных путей" приобретет новую технику для уборки улиц Житомира. За соответствующее решение на заседании сессии городского совета проголосовали 38 депутата.

Отмечается, что предприятие приобретет 4 единицы уборочной техники на условиях финансового лизинга.

По словам начальника управления автомобильных дорог Владимира Мазура, речь идет о закупке двух всесезонных комбинированных уборочно-подметальных машин, одного смесителя для приготовления жидких противогололедных материалов и прицепной подметально-уборочной машины.

Часть средств на приобретение техники город получит из госбюджета.

"Это программа от государства, она компенсирует первый взнос на закупку такой техники", - отметил городской голова Сергей Сухомлин.
Тэги: техника, уборка улиц, Житомир
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