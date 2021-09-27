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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 27 » 11:27:52

21-летний водитель фуры сбил на «зебре» ребенка: он в реанимации. ФОТО

Вчера, 11:27:52 1155 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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21-летний водитель фуры сбил на «зебре» ребенка: он в реанимации. ФОТО

 В Житомирской области грузовик сбил на пешеходном переходе девочку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября на автодороге Киев-Чоп возле с. Дедовичи.

Об этом информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Сообщение о ДТП на автодороге Киев-Чоп поступило в Новоград-Волынский райотдел полиции около 16:35. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предварительно выяснили, что водитель, 21-летний житель г. Краматорска, управляя автомобилем DAF, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.




Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство (ст. 286 УК - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: полиция
Тэги: ребенок, пешеходный переход, дтп, Житомирская область
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