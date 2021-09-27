21-летний водитель фуры сбил на «зебре» ребенка: он в реанимации. ФОТО

В Житомирской области грузовик сбил на пешеходном переходе девочку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября на автодороге Киев-Чоп возле с. Дедовичи.
Об этом информирует
ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Сообщение о ДТП на автодороге Киев-Чоп поступило в Новоград-Волынский райотдел полиции около 16:35. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы предварительно выяснили, что водитель, 21-летний житель г. Краматорска, управляя автомобилем DAF, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
По данному факту возбуждено уголовное производство (ст. 286 УК - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Фото: полиция