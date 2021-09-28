Президент уволил главу Житомирской райгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Денисовца с должности председателя Житомирской райгосадминистрации.
Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте
главы государства 28 сентября.
"Уволить денисовцев Юрия Николаевича с должности председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области"
, - говорится в документе.
Отмечается, что чиновника уволили согласно поданному им заявлению.
Денисовец работал руководителем Житомирской РГА с 17 февраля 2021 года
.