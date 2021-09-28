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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Сентябрь » 28 » 14:17:07

Президент уволил главу Житомирской райгосадминистрации

Сегодня, 14:17:07 1006 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Президент уволил главу Житомирской райгосадминистрации

 Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Денисовца с должности председателя Житомирской райгосадминистрации.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте главы государства 28 сентября.

"Уволить денисовцев Юрия Николаевича с должности председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в документе.

Отмечается, что чиновника уволили согласно поданному им заявлению.

Денисовец работал руководителем Житомирской РГА с 17 февраля 2021 года.
Тэги: увольнение, Житомирская РГА
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