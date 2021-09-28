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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Сентябрь » 28 » 17:54:02

Чому реклама в маршрутках така популярна?     Реклама  

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Чому реклама в маршрутках така популярна?

 Щодня тисячі людей здійснюють свій звичний маршрут використовуючи громадський транспорт  — вранці прямуючи на роботу, ввечері повертаючись додому. Впродовж поїздки пасажири відпочивають від повсякденної  метушні та  максимально відкритті до сприйняття інформації.  

Проникнути у свідомість людей за допомогою правильно сформованого, інформаційно- візуалізованого та вчасно поданого контенту — це те, що можемо зробити ми, креативна команда KRAN.

У нашому розпорядженні — 22-дюймові монітори, налаштовані на демонстрацію відеороликів в якості FULL HD, розміщених в салонах міських маршрутних таксі  Житомира. Вони стають ідеальним майданчиком для:
 
  • Залучення уваги до нового продукту.
  • Підтримки лояльності аудиторії до вже улюблених та найбільш споживаних товарів чи послуг.
  • Акційних пропозицій і розпродажів.
  • Повідомлення про відкриття нових торгівельних точок.
  • Інформації про ребрендинг.
  • Оголошення щодо  зміни локацій.



Багато підприємців та компаній Житомира вже обрали співпрацю з KRAN саме тому, що ми надали їм такий важливий і зручний рекламний канал комунікації з аудиторією, як відеореклама в маршрутках.

Методичні покази реклами викликають мимовільний інтерес, спонукаючи пасажирів здійснити покупку товару, замовити послугу, відвідати магазин або ресторан. Будь-які громадські або благодійні проекти матимуть широкий резонанс після рекламування в маршрутних таксі міста.

Розміщення реклами відбувається щотижня. Період розміщення складає від 1 місяця.
 

Що собою являють рекламні відеоролики?


Кожен ролик створюється з урахуванням побажань клієнта, законів маркетингу та психології споживача. Крім того, рекламні ролики чергуються з розважальним та освітнім контентом, що викликає підвищений інтерес глядачів, запобігаючи трансформуванню реклами у фоновий шум.


 

У чому секрет високої ефективності відеореклами в маршрутках?


Щодня міський транспорт обирає більш як 70% населення Житомира та передмістя або 206250 осіб, повторюючи свій маршрут як мінімум  два рази на день. Рекламу в маршрутці бачить велика частина платоспроможного населення міста, а це означає, що вона буде мати високу ефективність та виправдає витрати. 

Такий підхід дає рекламодавцеві можливість залучити нових клієнтів, зробити повторні продажі, або перевести клієнта в статус постійного. Все, що потрібно від  компанії — надати якісний продукт або послугу, яку забажає придбати велика кількість людей.

Рекламу побачить кожен пасажир: на великому моніторі вона представлена ​​у високій якості зображення, її видно з будь-якої точки салону маршрутки. Так, непомітно, вона стає частиною комфортного перебування в громадському транспорті, дозволяючи відпочити від повсякденності та дізнатися щось нове й корисне.

Ми готові до вашого дзвінка!

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