Чому реклама в маршрутках така популярна?

Щодня тисячі людей здійснюють свій звичний маршрут використовуючи громадський транспорт — вранці прямуючи на роботу, ввечері повертаючись додому. Впродовж поїздки пасажири відпочивають від повсякденної метушні та максимально відкритті до сприйняття інформації.
Проникнути у свідомість людей за допомогою правильно сформованого, інформаційно- візуалізованого та вчасно поданого контенту — це те, що можемо зробити ми, креативна команда KRAN
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У нашому розпорядженні — 22-дюймові монітори, налаштовані на демонстрацію відеороликів в якості FULL HD, розміщених в салонах міських маршрутних таксі Житомира. Вони стають ідеальним майданчиком для:
- Залучення уваги до нового продукту.
- Підтримки лояльності аудиторії до вже улюблених та найбільш споживаних товарів чи послуг.
- Акційних пропозицій і розпродажів.
- Повідомлення про відкриття нових торгівельних точок.
- Інформації про ребрендинг.
- Оголошення щодо зміни локацій.
Багато підприємців та компаній Житомира вже обрали співпрацю з KRAN саме тому, що ми надали їм такий важливий і зручний рекламний канал комунікації з аудиторією, як відеореклама в маршрутках
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Методичні покази реклами викликають мимовільний інтерес, спонукаючи пасажирів здійснити покупку товару, замовити послугу, відвідати магазин або ресторан. Будь-які громадські або благодійні проекти матимуть широкий резонанс після рекламування в маршрутних таксі міста.
Розміщення реклами відбувається щотижня. Період розміщення складає від 1 місяця.
Що собою являють рекламні відеоролики?
Кожен ролик створюється з урахуванням побажань клієнта, законів маркетингу та психології споживача. Крім того, рекламні ролики чергуються з розважальним та освітнім контентом, що викликає підвищений інтерес глядачів, запобігаючи трансформуванню реклами у фоновий шум.
У чому секрет високої ефективності відеореклами в маршрутках?
Щодня міський транспорт обирає більш як 70% населення Житомира та передмістя або 206250 осіб, повторюючи свій маршрут як мінімум два рази на день. Рекламу в маршрутці бачить велика частина платоспроможного населення міста, а це означає, що вона буде мати високу ефективність та виправдає витрати.
Такий підхід дає рекламодавцеві можливість залучити нових клієнтів, зробити повторні продажі, або перевести клієнта в статус постійного. Все, що потрібно від компанії — надати якісний продукт або послугу, яку забажає придбати велика кількість людей.
Рекламу побачить кожен пасажир: на великому моніторі вона представлена у високій якості зображення, її видно з будь-якої точки салону маршрутки. Так, непомітно, вона стає частиною комфортного перебування в громадському транспорті, дозволяючи відпочити від повсякденності та дізнатися щось нове й корисне.
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