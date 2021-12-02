LED-екран на в'їзді в місто – ефективний канал комунікації з клієнтами

Реклама на світлодіодних екранах — найбільш ефективний вид зовнішньої реклами нового покоління. Завдяки перевагам LED-екранів, рекламодавці по всьому світу змогли більш широко та яскраво заявити про себе. Наша нова LED-локація розташована на в'їзді у місто та готова до розміщення ваших відеороликів.
LED-екран на вулиці Жуйка, 3 — коли добрий ранок починається з реклами.
Щоб не робити довгих пауз в освоєнні нових рекламних інструментів, KRAN advertising agency додали в скарбничку локацій ще одну конструкцію з двома LED-екранами. Компанія є оператором та власником конструкції. Її установка стала можливою, завдяки партнерству з ТМ «Луч».
Через вдале місцезнаходження LED-екран по-своєму унікальний:
Розташування — вул. Жуйка, 3 (район музичної фабрики), в`їзд та виїзд з міста.
Максимально широка аудиторія, яка охоплює все працююче та платоспроможне населення передмістя, що прибуває із Станишівки, Скоморох, Зарічан, Гуйви, Пряжева, Новогуйвинська, Озерного для того, щоб працювати та навчатися в Житомирі.
Наявність «тягучки» та «пробок» в годину пік.
Екран та добре переглядається навіть на відстані 300 м.
Таким чином, ранок всіх водіїв та пасажирів особистих автомобілів і громадського транспорту, також пішоходів та велосипедистів починається з перегляду реклами, розміщеної на цьому екрані. Така сталість дозволяє домогтися найкращих результатів у рекламних компаніях, підвищити впізнаваність бренду та підняти продажі товарів і послуг.
Чому LED-екрани такі популярні? ТОП-5 головних переваг відеореклами
Вигідне розташування світлодіодних екранів — це їх головна, але не єдина перевага. Можна виділити 5 найголовніших плюсів такого розміщення:
Широкоформатна трансляція дозволяє більш якісно, яскраво та емоційно донести інформацію до споживача, спонукаючи його до дії (зателефонувати/відвідати/купити). Розмір екранів становить 5,6 х 3,2 м. Це найбільші екрани у місті, які встановлені як окрема конструкція.
Динамічна реклама в 4–9 разів ефективніша статичної та викликає більш високий інтерес. Вона завжди актуальна й легко коригується, так як представлена в цифровому вигляді. Відеоролик, після розробки, є власністю клієнта та може бути використаний ним в інших рекламних каналах.
Екрани працюють в режимі з 7.00 до 22.00, гарантуючи 15 годинної безперервної трансляції відео. Це від 100 показів в день та 3000 на місяць, що надає високу ефективність від реклами.
Вночі та в холодну пору року рекламу на LED-екранах видно набагато краще, ніж на інших носіях.
Відео реклама не дратує, так як транслюється без звуку та у високій якості, що приваблює погляд.
Завдяки чітко налагодженому бізнес-процесу, розміщення реклами на LED-екранах у KRAN advertising agency відбувається швидко, ролики завантажуються протягом години через мережу Інтернет. Тож клієнт може отримати ліди вже в першу добу розміщення.
Станьте частиною життя своєї цільової аудиторії, щодня бажаючи їм доброго ранку з LED-екрана.
З питань розміщення звертайтеся за телефонами: 0412 46 46 23, 098 546 46 23, 063 480 92 20.
По електронній пошті: kran.agency@gmail.com.
За адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 15, офіс 1.
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