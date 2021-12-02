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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 2 » 16:33:14

LED-екран на в'їзді в місто – ефективний канал комунікації з клієнтами     Реклама  

Вчера, 16:33:46 826 7 Ошибка?Ошибка в тексте?
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LED-екран на в'їзді в місто – ефективний канал комунікації з клієнтами

 Реклама на світлодіодних екранах — найбільш ефективний вид зовнішньої реклами нового покоління. Завдяки перевагам LED-екранів, рекламодавці по всьому світу змогли більш широко та яскраво заявити про себе. Наша нова LED-локація розташована на в'їзді у місто та готова до розміщення ваших відеороликів.

LED-екран на вулиці Жуйка, 3 — коли добрий ранок починається з реклами.
 

Щоб не робити довгих пауз в освоєнні нових рекламних інструментів, KRAN advertising agency додали в скарбничку локацій ще одну конструкцію з двома LED-екранами. Компанія є оператором та власником конструкції. Її установка стала можливою, завдяки партнерству з ТМ «Луч».

Через вдале місцезнаходження LED-екран по-своєму унікальний:
 
  • Розташування — вул. Жуйка, 3 (район музичної фабрики), в`їзд та виїзд з міста. 
  • Максимально широка аудиторія, яка охоплює все працююче та платоспроможне населення передмістя, що прибуває із Станишівки, Скоморох, Зарічан, Гуйви, Пряжева, Новогуйвинська, Озерного для того, щоб працювати та навчатися в Житомирі.
  • Наявність «тягучки» та «пробок» в годину пік.
  • Екран та добре переглядається навіть на відстані 300 м.

Таким чином, ранок всіх водіїв та пасажирів особистих автомобілів і громадського транспорту,  також пішоходів та велосипедистів починається з перегляду реклами, розміщеної на цьому екрані. Така сталість дозволяє домогтися найкращих результатів у рекламних компаніях, підвищити впізнаваність бренду та підняти продажі товарів і послуг.


 

Чому LED-екрани такі популярні? ТОП-5 головних переваг відеореклами


Вигідне розташування світлодіодних екранів — це їх головна, але не єдина перевага. Можна виділити 5 найголовніших плюсів такого розміщення:
 
  • Широкоформатна трансляція дозволяє більш якісно, ​​яскраво та емоційно донести інформацію до споживача, спонукаючи його до дії (зателефонувати/відвідати/купити). Розмір екранів становить 5,6 х 3,2 м. Це найбільші екрани у місті, які встановлені як окрема конструкція.
  • Динамічна реклама в 4–9 разів ефективніша статичної та викликає більш високий інтерес. Вона завжди актуальна й легко коригується, так як представлена ​​в цифровому вигляді. Відеоролик, після розробки, є власністю клієнта та може бути використаний ним в інших рекламних каналах.
  • Екрани працюють в режимі з 7.00 до 22.00, гарантуючи 15 годинної безперервної трансляції відео. Це від 100 показів в день та 3000 на місяць, що надає високу ефективність від реклами.
  • Вночі та в холодну пору року рекламу на LED-екранах видно набагато краще, ніж на інших носіях.
  • Відео реклама не дратує, так як транслюється без звуку та у високій якості, що приваблює погляд. 




Завдяки чітко налагодженому бізнес-процесу, розміщення реклами на LED-екранах у KRAN advertising agency відбувається швидко, ролики завантажуються протягом години через мережу Інтернет. Тож клієнт може отримати ліди вже в першу добу розміщення.

Станьте частиною життя своєї цільової аудиторії, щодня бажаючи їм доброго ранку з LED-екрана.

З питань розміщення звертайтеся за телефонами: 0412 46 46 23, 098 546 46 23, 063 480 92 20.
По електронній пошті: kran.agency@gmail.com.
За адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 15, офіс 1.

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Комментариев: 7
asercbr_zt
1 Андрей (asercbr_zt)   • 17:09:14, Вчера [Материал]

Я однозначно против ЛЭД экранов на дорогах, реклама и то как она сделана (яркие вспышки, цвета и т.д.) однозначно рассеивают внимание водителя.
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 18:05:32, Вчера [Материал]

Все вірно, це ефективний відволікач водіїв та пішоходів, а не канал комунікації. Одного разу майже потратив у дтп на Київській біля Михайлівської. А ще ці яскраві спалахи неабияк дратують мешканців прилеглих будинків. Ви б свій прожектор хоч на ніч вимикали. Не здивуюсь якщо скоро хтось створить петицію про заборону такої реклами
Вано
3 Вано (Вано)   • 18:12:30, Вчера [Материал]

Эффективный убийца и вредитель здоровью людей. Думаю эффективным бы стало не пользоваться услугами тех кто заказывает рекламу на этих экранах.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 20:59:16, Вчера [Материал]

ага, только
- компания потеряет продажи, но так и не узнает почему
- покупатель лишицца нужного ему продукта
IRL эти все "не покупать" не работают...
Вано
6 Вано (Вано)   • 21:50:55, Вчера [Материал]

Соглашусь тут с Вами. Насчёт эффективности "не покупать" я погорячился. Лучше было бы привлечь тех кто устанавливал, кто за это платил и кто давал разрешение по статье покушение на убийство.
xom
5 xom (xom)   • 21:44:07, Вчера [Материал]

Помню на одном из первых таких экранов, после установки не поменяли логин и пароль который прошивают с завода. И первый попавшийся шутник загрузил на экран вместо рекламного ролика порнуху. Так эта видеозапись 2 часа крутилась пока не поменяли.
Tax
7 Игорь (Tax)   • 23:14:47, Вчера [Материал]

У темну пору доби ДУЖЕ сильний світловий потік, що призводить до неможливості концентрації уваги на ділянці дороги з пішохідним переходом. Багато питань як взагалі дали дозвіл на встановлення цого "витвору".
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