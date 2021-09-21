Новий вид рекламних конструкцій в Житомирі для просування вашого бізнесу

У перевагах LED-екранів перед іншими видами рекламних конструкцій переконані лідери найбільших рекламних агентств світу. Тепер і в Житомирі з'явилася можливість випробувати рекламу на широкоформатному екрані.
У партнерстві з ТОВ «Ліард» ЛТД, команда KRAN advertising agency встановила сучасний LED-екран. Ми продовжуємо стверджувати своє лідерство на ринку операторів реклами в Житомирі.
Причини популярності відеореклами на вулицях міста
Живучи в еру споживання, сучасні люди прагнуть оптимізувати витрати часу і ресурсів на те, щоб робити свій вибір на користь тих чи інших товарів. Мало хто любить безцільно бродити по магазинах, а багато хто й зовсім перейшов на онлайн-покупки у своїх смартфонах.
Щоб звернути увагу на себе, продавці та виробники товарів і послуг приймають нестандартні рішення. Відеореклама на вуличних LED-екранах — одне з них. Завдяки їм, рекламодавець має можливість:
Легко достукатися до свідомості потенційних споживачів в місцях з великим потоком людей.
Створювати більш яскравий і помітний рекламний меседж, який ідеально відображається на великому екрані.
Використовувати не статичну, а динамічну картинку, таку, що більш чіпляє та привертає увагу аудиторії.
Легко і швидко вносити правки в рекламу, яка створена в електронному форматі (міняти, доповнювати, поєднувати ролики).
Підвищити презентабельність своєї реклами, а, отже, і статус бренду.
Відеоролик транслюється у відмінній якості, не дратує око та не втрачає читабельності в будь-яку погоду та час доби. Завдяки професійній роботі відеографів, картинка стає емоційною, привабливою та осмисленою. У ній вміщується більше локацій і планів продукту, а сюжет є набагато цікавішим плоского банеру або білборду.
Локацію, в якій розміщена сучасна рекламна конструкція можна сміливо назвати однією з кращих:
Екран встановлений за адресою вул. І. Мазепи, 112/76 (перехрестя вул. І. Мазепи та вул. М. Грушевського).
Він розташований у напрямку руху транспорту в бік ТРЦ «Глобал».
Завдяки широкому куту огляду, трансляції відеороликів на екрані добре видно як з боку проспекту Незалежності, так і з боку руху від центру.
Таке розташування дає цілий ряд переваг:
Пішоходи та водії з пасажирами відмінно бачать рекламу з вікон авто з відстані 150 м.
Безперервний потік машин забезпечує циркуляцію левової частки всього платоспроможного населення саме в цій частині міста.
Такий екран — це новинка! Його розмір становить цілих 5х3 м. Це — найбільший екран у Житомирі, що стоїть окремо.
LED-екран працює по 15 годин на добу в режимі безперервної трансляції. Реклама транслюється з 7.00 до 22.00, 7 днів на тиждень і 365 днів на рік. Кожен відеоролик буде показаний 100 разів на день, що складає не менше 3000 показів на місяць. Така статистика б'є всі рекорди ефективності, а KRAN advertising agency гарантує якісне надання послуги, без перерв та збоїв.
До того ж реклама на широкоформатному екрані по вул. І. Мазепи, 112/76 в 4-9 разів ефективніше статичної. Тому, що не приїдається і не дратує, завдяки стислості й чітко вивіреному змісту. А замовник може використовувати відеоролик і в інших рекламних каналах.
Замовляючи рекламу на LED-екрані, ви використовуєте один з найсучасніших і неймовірно ефективних способів маркетингу. Щоб просунути свій бізнес в ТОП, просто зв'яжіться з нами: