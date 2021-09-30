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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Сентябрь » 30 » 09:16:18

«Classics from Zhytomyr»: презентована коллекция конфет, посвященная Святославу Рихтеру. ФОТО

Сегодня, 09:16:18 768 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Classics from Zhytomyr»: презентована коллекция конфет, посвященная Святославу Рихтеру. ФОТО

 Гениальному земляку Святославу Рихтеру посвятили лимитированную коллекцию конфет "Richter. Classics from Zhytomyr". Ее представили к 50-летию музыкальной школы, которая носит имя всемирно известного пианиста.

В горсовете сообщили, что идея создать сладкий символ города принадлежит мэру Сергею Сухомлину.

"Особое сочетание вкусов старательно и долго создавали мастера-шоколатье, чтобы каждый мог услышать музыку Рихтера. А чтобы изящное лакомство было хорошо узнаваемым, для него разработали оригинальную коробку", - информирует Житомирский горсовет.

Конфет пока нет в свободной продаже.
 

"Бельгийский шоколад с цедрой апельсина и ликером, с нотками ванили, с соленой карамелью. Конфет в продаже пока нет, будем заниматься этим вопросом со следующего года. Сладкий бренд усилит популяризацию имени выдающегося пианиста и Житомира, города где он родился", - рассказал на своей Facebook-странице городской голова Житомира.






Фото: ЖГС
Тэги: Житомир, Святослав Рихтер, конфеты
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