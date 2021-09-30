«Classics from Zhytomyr»: презентована коллекция конфет, посвященная Святославу Рихтеру. ФОТО

Гениальному земляку Святославу Рихтеру посвятили лимитированную коллекцию конфет "Richter. Classics from Zhytomyr". Ее представили к 50-летию музыкальной школы, которая носит имя всемирно известного пианиста.
В горсовете сообщили, что идея создать сладкий символ города принадлежит мэру Сергею Сухомлину.
"Особое сочетание вкусов старательно и долго создавали мастера-шоколатье, чтобы каждый мог услышать музыку Рихтера. А чтобы изящное лакомство было хорошо узнаваемым, для него разработали оригинальную коробку"
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Конфет пока нет в свободной продаже.
"Бельгийский шоколад с цедрой апельсина и ликером, с нотками ванили, с соленой карамелью. Конфет в продаже пока нет, будем заниматься этим вопросом со следующего года. Сладкий бренд усилит популяризацию имени выдающегося пианиста и Житомира, города где он родился", - рассказал на своей Facebook-странице городской голова Житомира.
Фото: ЖГС