«Classics from Zhytomyr»: презентована коллекция конфет, посвященная Святославу Рихтеру. ФОТО

"Бельгийский шоколад с цедрой апельсина и ликером, с нотками ванили, с соленой карамелью. Конфет в продаже пока нет, будем заниматься этим вопросом со следующего года. Сладкий бренд усилит популяризацию имени выдающегося пианиста и Житомира, города где он родился", - рассказал на своей Facebook-странице городской голова Житомира.