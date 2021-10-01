Новые тарифы на электроэнергию, е-больничные, осенний призыв: что ждет украинский в октябре

С начала октября украинцев ждет ряд нововведений. В частности, введение электронных больничных, новые тарифы на электроэнергию и штрафы.
Электронные больничные
С 1 октября все больничные будут оформлять в электронном формате. Врач должен будет внести данные в электронную систему здравоохранения. Медики теперь будут заполнять меньше документов, а пациенту не нужно будет помнить полное название компании, где он работает, или ее адрес — все автоматически будет попадать в систему.
Также не нужно будет повторно идти в больницу, если болезнь протекает согласно плану лечения. Больничный будет закрываться автоматически. Работодатели и бизнес в автоматическом режиме будут получать информацию о том, кто из их сотрудников находится на больничном. Не будет необходимости хранить бумажные больничные и передавать их в Пенсионный фонд.
После получения информации от медицинской системы о формировании медицинского заключения Пенсионный фонд генерирует электронный больничный, и его смогут увидеть работодатели и сами больные.
Тарифы на электроэнергию
С начала нового месяца уменьшатся цены на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 киловатт-часов. Такие хозяйства будут платить по тарифу 1,44 грн/кВт-час. Для остальных тариф останется без изменений — то есть 1,68 грн/кВт-час.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, изменения коснутся 80% бытовых пользователей.
Осенний призыв
С октября в Украине пройдет традиционный призыв на срочную службу. Первые отправки пополнения в войска планируют начать 5 октября, а завершится призыв 21 декабря.
Призыву подлежат мужчины 18-27 лет, не имеющие оснований для отсрочки или освобождения от армии (получение образования, состояние здоровья и т. д.).
Для тех, у кого нет образования, срок службы составит 18 месяцев. Призывники, получившие степень бакалавра или магистра, проведут в армии 12 месяцев.
В ряды Вооруженных сил планируется привлечь 6 500 человек, в Нацгвардию — 4 775 человек, в Госпогранслужбу — 1 700 человек, в Госспецтрансслужбу — 600 человек.
Включенные фары
С начала октября водителям на загородных дорогах придется включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия — ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары, если это не будет ослеплять других водителей.
Новые штрафы за перегрузку
С начала октября также вступает в силу закон, который вводит новые штрафы за перегрузки на дорогах. Нарушителям придется уплатить такую сумму штрафа:
- перегрузка от 5% до 10% — 8,5 тысячи гривен;
- от 10% до 20% — 17 тысяч гривен;
- от 20% до 30% — 34 тысячи гривен;
- перегрузка от 30% — 51 тысяча гривен.
Инсулин только по электронному рецепту
С 1 октября пациенты с диабетом смогут получить инсулин в аптеках по программе «Доступные лекарства» только по электронным рецептам.
Для этого сначала нужно посетить эндокринолога и получить индивидуальный план лечения. Затем необходимо получить электронный рецепт у эндокринолога или своего семейного врача (если это первичный рецепт, то только у эндокринолога).
Затем можно получить инсулин в любой аптеке с пометкой «Здесь есть доступные лекарства». Место выписки электронного рецепта и место регистрации пациента неважны.