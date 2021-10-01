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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2021 » Октябрь » 1 » 16:24:10

Стриминговий сервис Netflix запустил украиноязычную версию и дублировал некоторые сериалы

Сегодня, 16:24:57 139 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стриминговий сервис Netflix запустил украиноязычную версию и дублировал некоторые сериалы

 Видеосервис Netflix запустил локализованную версию сервиса на украинском языке и завел официальные страницы в соцсетях для Украины. Об этом говорится в сообщении компании.

Кроме того, фильмы и сериалы сервиса будут доступны не только с украинскими субтитрами, но и с дубляжом на украинском. Таким образом, украинский стал одним из более чем 30 языков, на которых Netflix доступен во всем мире, отметили в компании.
 

«Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке», — говорится в сообщении сервиса.




Как заметил НВ Бизнес, украиноязычная версия сервиса доступна в веб-версии. У некоторых зарегистрированных пользователей сервиса язык интерфейса по умолчанию не обновился.

Среди сериалов Netflix, которые доступны в украинском дубляже: Академия Амбрелла, костюмированный сериал Бриджертоны, комедийно-драматический сериал Сексуальное воспитание, историческая телевизионная драма Корона, научно-фантастический мультфильм Митчеллы против машин, мини-сериал Ферзевой гамбит и другие.

Также у Netflix появились официальные страницы в Facebook, Instagram и YouTube на украинском. Кроме того, пользователям доступен украиноязычный сервис поддержки в формате чата и голосовой связи через приложение в период с 15:00 до 23:00.
Тэги: Netflix
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