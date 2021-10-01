Стриминговий сервис Netflix запустил украиноязычную версию и дублировал некоторые сериалы

Видеосервис Netflix запустил локализованную версию сервиса на украинском языке и завел официальные страницы в соцсетях для Украины. Об этом говорится в сообщении компании.
Кроме того, фильмы и сериалы сервиса будут доступны не только с украинскими субтитрами, но и с дубляжом на украинском. Таким образом, украинский стал одним из более чем 30 языков, на которых Netflix доступен во всем мире, отметили в компании.
«Почти через шесть лет после запуска англоязычного сервиса в Украине мы рады предложить нашим зрителям сервис полностью на украинском языке», — говорится в сообщении сервиса.
Как заметил НВ Бизнес
, украиноязычная версия сервиса доступна в веб-версии. У некоторых зарегистрированных пользователей сервиса язык интерфейса по умолчанию не обновился.
Среди сериалов Netflix, которые доступны в украинском дубляже: Академия Амбрелла, костюмированный сериал Бриджертоны, комедийно-драматический сериал Сексуальное воспитание, историческая телевизионная драма Корона, научно-фантастический мультфильм Митчеллы против машин, мини-сериал Ферзевой гамбит и другие.
Также у Netflix появились официальные страницы в Facebook, Instagram и YouTube на украинском. Кроме того, пользователям доступен украиноязычный сервис поддержки в формате чата и голосовой связи через приложение в период с 15:00 до 23:00.