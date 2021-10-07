Отопительный сезон в школах и детсадах Житомира начнется в ближайшие дни

Отопительный сезон в школах и детсадах Житомира начнут раньше 11 октября. Именно эта дата была утверждена исполнительным комитетом
.
Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Житомира Сергей Сухомлин
.
Решение о подаче тепла в образовательные учреждения завтра примет исполнительный комитет.
"Раньше мы говорили о запуске отопления в житомирских школах и детсадах с 11 октября. Но решили подать тепло раньше: уже в эти выходные. Завтра собираем исполком городского совета", - сообщил городской голова.
Таким образом в понедельник дети придут в уже прогретые помещения.