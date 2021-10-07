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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 7 » 17:52:58

Отопительный сезон в школах и детсадах Житомира начнется в ближайшие дни

Вчера, 17:52:58 573 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Отопительный сезон в школах и детсадах Житомира начнется в ближайшие дни

 Отопительный сезон в школах и детсадах Житомира начнут раньше 11 октября. Именно эта дата была утверждена исполнительным комитетом.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Решение о подаче тепла в образовательные учреждения завтра примет исполнительный комитет.
 

"Раньше мы говорили о запуске отопления в житомирских школах и детсадах с 11 октября. Но решили подать тепло раньше: уже в эти выходные. Завтра собираем исполком городского совета", - сообщил городской голова.


Таким образом в понедельник дети придут в уже прогретые помещения.
Тэги: отопительный сезон, отопление, Житомир
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