18 жовтня на Житомирщині висадять 1 мільйон дерев. ВІДЕО

18 жовтня по всій Житомирщині відбудеться масштабна висадка дерев. Всього планується висадити 1 мільйон саджанців. Акція проходитиме у межах екологічної ініціативи Президента Володимира Зеленського «Зелена країна». Загалом в рамках цієї ініціативи по Україні протягом наступних 3-х років планується висадити 1 млрд дерев.
Співорганізатор акції, Житомирська обласна організація партії «Слуга Народу» закликає всіх жителів області долучитися до акції. Відповідне відео розміщено на офіційній Фейсбук-сторінці організації.
«18 жовтня ми висаджуємо на Житомирщині мільйон дерев. Долучайтеся! Зробимо нашу Житомирщину зеленішою!» – звертається до жителів області народний депутат України, голова обласної організації партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.
Як долучитися до акції – можна дізнатися у депутата від партії «Слуга Народу» в своїй громаді або звернутися в найближче лісництво державного лісгоспу.
Нагадаємо, що це не перша акція з висадки дерев, яка відбувається в області за участі представників команди «Слуга Народу». Навесні в області було висаджено понад 900 тисяч дерев. Тоді до озеленення долучилися народні депутати України, фракція «Слуга Народу», Арсеній Пушкаренко та Тетяна Грищенко. Вони висаджували саджанці в Малинському держлісгоспі.