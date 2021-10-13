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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 13 » 18:00:08

18 жовтня на Житомирщині висадять 1 мільйон дерев. ВІДЕО   ПОЛІТИКА  

Сегодня, 18:00:08 325 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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18 жовтня на Житомирщині висадять 1 мільйон дерев. ВІДЕО

 18 жовтня по всій Житомирщині відбудеться масштабна висадка дерев. Всього планується висадити 1 мільйон саджанців. Акція проходитиме у межах екологічної ініціативи Президента Володимира Зеленського «Зелена країна». Загалом в рамках цієї ініціативи по Україні протягом наступних 3-х років планується висадити 1 млрд дерев.

Співорганізатор акції, Житомирська обласна організація партії «Слуга Народу» закликає всіх жителів області долучитися до акції. Відповідне відео розміщено на офіційній Фейсбук-сторінці організації.

«18 жовтня ми висаджуємо на Житомирщині мільйон дерев. Долучайтеся! Зробимо нашу Житомирщину зеленішою!» – звертається до жителів області народний депутат України, голова обласної організації партії «Слуга Народу» Арсеній Пушкаренко.


Як долучитися до акції – можна дізнатися у депутата від партії «Слуга Народу» в своїй громаді або звернутися в найближче лісництво державного лісгоспу.

Нагадаємо, що це не перша акція з висадки дерев, яка відбувається в області за участі представників команди «Слуга Народу». Навесні в області було висаджено понад 900 тисяч дерев. Тоді до озеленення долучилися народні депутати України, фракція «Слуга Народу», Арсеній Пушкаренко та Тетяна Грищенко. Вони висаджували саджанці в Малинському держлісгоспі.
 
Тэги: посадка деревьев
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:13:28, Сегодня [Материал]

Мама моя! .В Буковели уже снег пошёл.
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