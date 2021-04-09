​Олена Розенблат подякувала учасникам акції «Затишний двір»: 200 саджанців «розлетілися» по ОСББ і навіть потрапили до школи

У місті стартувала акція з висадки зелених насаджень «Затишний двір – затишний Житомир».

За словами ініціаторки акції, депутатки Житомирської міської ради Олени Розенблат, придбані нею 200 саджанців гостролистого клену та дрібнолистої липи вмить «розлетілися» по ОСББ.

«Друзі, ви неймовірні! Щиро дякую, що відгукнулися і долучилися до акції. 200 придбаних мною саджанців розлетілись по ОСББ і навіть потрапили до школи. Дякую моїм помічникам за допомогу! Останні декілька днів виявилися напруженими. Ми отримали і опрацювали багато звернень. Але результат перевершив всі очікування! Також радію, що мою ініціативу підхопили Міська Рада, КП «Зеленбуд» та інші депутати! Затишний Житомир починається з кожного з нас! Разом робимо наше місто кращим», - написала 9 квітня Олена Розенблат на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як повідомлялося раніше, 1 квітня 2021 Олена Розенблат анонсувала акцію «Затишний двір – затишний Житомир» з висадки 200 саджанців лип і кленів і запрошувала ОСББ взяти участь.













