Олена Розенблат з колегами-депутатами вирішили подарувати 200 саджанців дерев житомирським ОСББ

Цієї весни у Житомирі започатковують акцію «Затишний двір – затишний Житомир» під час якої міські ОСББ зможуть безкоштовно отримати саджанці дерев, аби озеленити прибудинкові території та зробити подвір'я більш затишними і комфортними.

Ця ініціатива належить депутатам Житомирської міської ради від ВО «Батьківщина». Про це на своїй сторінці у Facebook 31 березня повідомила депутатка міськради Олена Розенблат.

«Разом з колегами - депутатами від ВО «Батьківщина» вирішили подарувати нашому рідному місту 200 саджанців - дерев. Адже, на жаль, останнім часом у Житомирі виникла сумна тенденція – дерева незрозуміло як кронують і просто варварськи знищують! До мене, як до депутатки міськради, надійшли десятки обурених звернень житомирян. Тому вирішили започаткувати акцію «Затишний двір – затишний Житомир». Уже закуплені 200 саджанців клена гостролистого та липи дрібнолистої і готові до передачі міським ОСББ. Усе, що треба – це заповнити гугл-форму і залишити свої контакти. Перші 10 ОСББ, які захочуть озеленити свій двір і заповнять заявку, гарантовано отримають комплект саджанців. Вірю у вашу активність. Комфортний, квітучий Житомир починається з кожного з нас! Долучайтесь!», - йдеться у дописі Олени Розенблат.

Депутатка Житомирської міської ради додала, що в планах також облаштувати в місті алею гарних і квітучих дерев.

Аби долучитися до акції «Затишний двір – затишний Житомир», варто заповнити анкету за посиланням.