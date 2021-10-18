В Житомире со стоянки угнали автобус: его разыскали в пригороде. ФОТО

В Житомире злоумышленники угнали автобус MAN с платной автомобильной стоянки на ул. Космонавтов. Об этом 17 октября в соцсети сообщил "Житомир Автомобильный
".
18 октября патрульная полиция сообщила, что автобус нашли, а угонщиков задержали.
"Полицейским поступило сообщение о незаконном завладении транспортным средством. Инспекторы узнали у заявителя, что с территории стоянки угнали белый MAN. Также во время общения удалось установить вероятное направление движения беглецов. Экипажи правоохранителей отправились в направлении, где могут быть беглецы, и это дало результаты", - информирует полиция.
Похищенное транспортное средство полицейские нашли в пригороде, в селе Левков. Также были выявлены лица, которые им завладели.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Угонщикам грозит уголовная ответственность.
Фото: патрульная полиция