Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 18 Октября 2021    22:19:56
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Октябрь » 18 » 16:54:58

В Житомире со стоянки угнали автобус: его разыскали в пригороде. ФОТО

Сегодня, 16:54:58 846 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире со стоянки угнали автобус: его разыскали в пригороде. ФОТО

 В Житомире злоумышленники угнали автобус MAN с платной автомобильной стоянки на ул. Космонавтов. Об этом 17 октября в соцсети сообщил "Житомир Автомобильный".

18 октября патрульная полиция сообщила, что автобус нашли, а угонщиков задержали.
 

"Полицейским поступило сообщение о незаконном завладении транспортным средством. Инспекторы узнали у заявителя, что с территории стоянки угнали белый MAN. Также во время общения удалось установить вероятное направление движения беглецов. Экипажи правоохранителей отправились в направлении, где могут быть беглецы, и это дало результаты", - информирует полиция.




Похищенное транспортное средство полицейские нашли в пригороде, в селе Левков. Также были выявлены лица, которые им завладели.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Угонщикам грозит уголовная ответственность.

 

Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, угон, автобус
Новости партнеров
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:02:36, Сегодня [Материал]

А вы говорите, что мелкая речка Урал. Вы посмотрите каким дерьмом поят жителей города Житомира.. ..http://zhzh.info/author/author-puCat59.jpg
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus