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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 20 » 11:15:25

Новые штрафы: жителю Житомирщины за вылов 5 кг рыбы придется заплатить более 250 тыс. грн

Сегодня, 11:15:25 1462 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новые штрафы: жителю Житомирщины за вылов 5 кг рыбы придется заплатить более 250 тыс. грн

 В Житомирской области мужчина, незаконно наловил сетками 5 кг рыбы, должен покрыть убытки и заплатить более 250 тыс. гривен. Об этом "Журналу Житомира" сообщил Житомирский рыбоохранный патруль.
 

"Разоблачен житель г. Андрушевка, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов запрещенным орудием, двумя сетками. Нарушитель на деревянной лодке добыл 5 кг рыбы: лещ - 150 экз. и плотва - 20 экз.", - говорится в сообщении.


По информации ведомства, нанесенный рыбному хозяйству ущерб, согласно новым таксам, составляют 278 630 грн.

"Составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубое нарушение правил рыболовства). Материалы дела готовятся для передачи в суд по месту совершения правонарушения", - добавили в рыбоохранном патруле.

Напомним, Кабинет министров существенно увеличил размер штрафов за незаконный вылов водных биоресурсов. Теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого - в 93 раза, окуня - в 186 раз.
Тэги: Житомирская область, штраф, рыбалка
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Комментариев: 3
mihailsvetlov
1 Evelomaster (mihailsvetlov)   • 11:50:13, Сегодня [Материал]

Это что за рыбак позорный - 5000г/170шт - по 30г каждая рыбка
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:03:48, Сегодня [Материал]

хорошая история
жалко, что враньё....
ax
3 Ax Axovich (ax)   • 17:24:43, Сегодня [Материал]

цікаво підрахувати скільки по цих тарифах нашкоднічав водоканал
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