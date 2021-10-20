Новые штрафы: жителю Житомирщины за вылов 5 кг рыбы придется заплатить более 250 тыс. грн

В Житомирской области мужчина, незаконно наловил сетками 5 кг рыбы, должен покрыть убытки и заплатить более 250 тыс. гривен. Об этом "Журналу Житомира
" сообщил Житомирский рыбоохранный патруль.
"Разоблачен житель г. Андрушевка, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов запрещенным орудием, двумя сетками. Нарушитель на деревянной лодке добыл 5 кг рыбы: лещ - 150 экз. и плотва - 20 экз.", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, нанесенный рыбному хозяйству ущерб, согласно новым таксам, составляют 278 630 грн.
"Составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубое нарушение правил рыболовства). Материалы дела готовятся для передачи в суд по месту совершения правонарушения"
, - добавили в рыбоохранном патруле.
Напомним, Кабинет министров существенно увеличил размер штрафов
за незаконный вылов водных биоресурсов. Теперь за незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого - в 93 раза, окуня - в 186 раз.