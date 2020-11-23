Жителей Житомирщины уже наказывают на отсутствие масок: за 2 дня оштрафовали 90 человек

В течение выходных дней, 21-22 ноября, в Житомирской области рейдовые группы оштрафовали 90 человек, которые находились в общественных местах без защитных масок. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"21 ноября 2020 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX ... Поэтому в течение выходных полицейские проводили разъяснительную работу о необходимости обязательного использования средств индивидуальной защиты (масок) в публичных местах. В целом же вынесено 90 постановлений за игнорирование указанных требований закона", - отмечают правоохранители.
Всего на Житомирщине в субботу и воскресенье было выявлено 141 нарушение правил карантина. 12 из них касаются работы заведений торговли и общественного питания.
В частности, в Житомире полицейские зафиксировали наличие посетителей в двух кафе.
"В каждом из случаев были оформлены админпротоколы, которые переданы на рассмотрение в суды"
, - отмечают в полиции.
Напомним, за пребывание в общественных местах и транспорте без респиратора или защитной маски с 21 ноября штрафуют на 170-255 гривен
.
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