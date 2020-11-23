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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 23 » 14:48:57

Жителей Житомирщины уже наказывают на отсутствие масок: за 2 дня оштрафовали 90 человек

Вчера, 15:11:57 2626 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жителей Житомирщины уже наказывают на отсутствие масок: за 2 дня оштрафовали 90 человек

 В течение выходных дней, 21-22 ноября, в Житомирской области рейдовые группы оштрафовали 90 человек, которые находились в общественных местах без защитных масок. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"21 ноября 2020 года вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" № 1000-IX ... Поэтому в течение выходных полицейские проводили разъяснительную работу о необходимости обязательного использования средств индивидуальной защиты (масок) в публичных местах. В целом же вынесено 90 постановлений за игнорирование указанных требований закона", - отмечают правоохранители.


Всего на Житомирщине в субботу и воскресенье было выявлено 141 нарушение правил карантина. 12 из них касаются работы заведений торговли и общественного питания.

В частности, в Житомире полицейские зафиксировали наличие посетителей в двух кафе.

"В каждом из случаев были оформлены админпротоколы, которые переданы на рассмотрение в суды", - отмечают в полиции.

Напомним, за пребывание в общественных местах и транспорте без респиратора или защитной маски с 21 ноября штрафуют на 170-255 гривен.
Тэги: Житомирская область, штраф, маска, Карантин
Комментариев: 5
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 16:21:19, Вчера [Материал]
+2

Когда-то так же браво начинали штрафовать по городу за нарушение ПДД, и потом очень быстро им это надоело.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:31:36, Вчера [Материал]
+5

Что такое "рейдовые группы"? Где прописано их существование?
TarasS
3 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:32:23, Вчера [Материал]
-7

В катехізісі укрофашиста прописані рейдові групи, які мають право ходити зі смолоскипами і тицяти ними в обличчя російськомовних. А що не так?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 19:09:13, Вчера [Материал]
+5

давно пора, рагули при клоуне совсем расслабились
полицаев не бояцца, заунывную песню про утку хором не поют
Dmitry
5 Dmitry (Dmitry)   • 01:24:28, Сегодня [Материал]
+1

У нас законы и правила только иногда выполняют - когда рейды проводят и еще пару недель, пока страх не пройдет и при этом надеются, что в Европе их ждут с нетерпением. Смешные.
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