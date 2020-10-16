Украинцев хотят штрафовать за неправильно одетую защитную маску

Маска на подбородке – плати штраф

"Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", – презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.

"Штраф в размере 17 тысяч гривен для большинства украинцев был просто непосильным. Эта нагрузка слишком высокая. Думаю, и бюджет сможет больше собрать, и маски начнут носить правильно, если санкцию ослабить, но при этом дать указания полицейским штрафовать всех, кто не носит правильно маски", – советует юрист.

Наказывать будут и предприятия

"За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.

"К сожалению, ослабление карантинных мероприятий обществом воспринимается как отмена карантина. Среди населения Украины возникла устойчивая тенденция пренебрежения рекомендациями в части ношения в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок", – констатирует Малюська.