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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 16 » 13:11:27

Украинцев хотят штрафовать за неправильно одетую защитную маску

Сегодня, 13:40:27 907 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцев хотят штрафовать за неправильно одетую защитную маску

 Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые введут ответственность и для простых украинцев, и для предприятий за неправильное ношение масок. 

Если Рада примет законопроекты, то за стянутую в транспорте или торговом центре маску придется заплатить 170 грн штрафа, сообщает "Обозреватель".
 

Маска на подбородке – плати штраф


Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.

Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. 
 

"Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", – презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.


Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.
 

"Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.


Как поясняет юрист Александр Плахотник, это административное нарушение, выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции. После начала карантина правоохранители начали усиленно охранять порядок в метрополитене, сотрудник правоохранительных органов есть практически на каждой станции. Однако чаще всего полицейские просто делают замечания, а не выписывают штрафы, рассказывает эксперт.
 

"Штраф в размере 17 тысяч гривен для большинства украинцев был просто непосильным. Эта нагрузка слишком высокая. Думаю, и бюджет сможет больше собрать, и маски начнут носить правильно, если санкцию ослабить, но при этом дать указания полицейским штрафовать всех, кто не носит правильно маски", – советует юрист.

 

Наказывать будут и предприятия


Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде сразу два связанных между собой законопроекта. Первый – о наказании физических лиц (№3891), а второй – для юридических (№3890).

Наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.
 

"За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.


Александр Плахотник добавляет: штрафовать могут даже "за непринятие мер", то есть, если человек зайдет в помещение в маске, а потом снимет ее, при этом никто не сделает ему замечание, не попросит надеть маску либо покинуть помещение, то и за такое бездействие предприятие может быть оштрафовано.
 

"К сожалению, ослабление карантинных мероприятий обществом воспринимается как отмена карантина. Среди населения Украины возникла устойчивая тенденция пренебрежения рекомендациями в части ношения в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок", – констатирует Малюська.


Отметим, ученые Орегонского университета здоровья и науки пришли к выводу, что даже обычная хирургическая маска снижает риск заражения коронавирусом на 50-80%. Если же оба человека (и зараженный, и здоровый) находятся в масках, риск заражения будет незначительным.
Тэги: Карантин, коронавирус, маска, штраф
Комментариев: 5
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 14:23:16, Сегодня [Материал]
+1

Долбодятлы. Они никак не поймут, что не новые законы нужно принимать, а соблюдать те, которые есть. В маршрутке вообще половина без масок - я об этом если что.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 14:58:40, Сегодня [Материал]
+2

Ми вже це проходили. але для початку треба не штрафами працювати. а власним прикладом, почнемо з того що не пити каву коли був локдаун, а потім прикидатись шлангом мол це інспекція, вєлюри всякі, селфі без маски під час передвиборчого агітаційного турне країною з усіма охочими де завгодно, просто гляньте на міністрів і президентів у Європі, і у нас. Вони всі власним прикладом показують як треба, і тому там їх слухають і без штрафів. а у нас кладуть бо жоден українець не буде слухатись владу, яка сама порушує.
Fedya
3 Jose (Fedya)   • 15:34:44, Сегодня [Материал]
0

Маску как не одевай - хоть правильно, хоть неправильно, она здорового человека от вируса никак не уберегает.
melan
4 melan (melan)   • 16:25:36, Сегодня [Материал]
+1

маска ну никак не спасет в забитой под завязку маршрутке
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 17:07:28, Сегодня [Материал]
0

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