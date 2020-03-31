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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 31 » 13:05:34

В Житомирской области оштрафовали почти полсотни нарушителей карантина

Вчера, 13:24:51 9846 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области оштрафовали почти полсотни нарушителей карантина

 В Житомирской области по состоянию на 31 марта за нарушение правил карантина полицейскими составлено 46 административных протоколов. Как сообщалось, правоохранители проверяют рынки и торговые центры, мелкие магазины и киоски в населенных пунктах области.

В первую очередь обращают внимание на наличие у работников средств индивидуальной защиты и постоянное их использование во время работы, количество покупателей в помещениях и соблюдение ими дистанции, возможность воспользоваться средствами для дезинфекции и выполнения других, установленных законодательством, требований по предотвращению распространения коронавируса.

В состав рейдовых групп, кроме полицейских, входят военнослужащие, представители органов местного самоуправления и санитарно-карантинных подразделений Минздрава.

Больше всего нарушений обнаружили в Житомире (21) и Житомирском районе (6), в Бердичеве (7) и Новограде-Волынском (4).

За правонарушения предусмотрено наложение штрафа на граждан от 17000 до 34000 гривен и на должностных лиц - от 34000 до 170000 гривен.

Полицейские призывают граждан ответственно относиться к требованиям ограничений на период карантина и следовать всем рекомендациям Минздрава по предотвращению заражения и распространения коронавируса: оставайтесь дома, ограничьте контакты с другими людьми, используйте средства индивидуальной защиты, а в случае признаков заболевания - сразу обращайтесь к врачу.

Тэги: Карантин, полиция, Житомир, штраф
Комментариев: 2
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 13:40:31, Вчера [Материал]
0

Ось пояснено, чому можна спокійно уникунти штрафу за порушення правил щодо карантину людей
https://www.facebook.com/naspravdi.today/posts/141544367346905?__tn__=-R
а ось сводки з судів, де ці штрафи скасовують
https://youtu.be/8dnZTD4Zn-k?t=570
Zefir
2 Моє місто (Zefir)   • 15:57:08, Вчера [Материал]
0

То все зрозуміло!!!! Наша влада нічрго не може зробити по закону.
Але повинен бути здоровий глузд.
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