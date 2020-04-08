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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 8 » 17:16:06

«Выгляните в окно»: как полиция проверяет житомирян на соблюдение самоизоляции. ВИДЕО

Сегодня, 17:32:06 1573 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Выгляните в окно»: как полиция проверяет житомирян на соблюдение самоизоляции. ВИДЕО

 В Житомирской области правоохранители продолжают проводить профилактическую и разъяснительную работу среди населения, владельцев и работников торговых заведений, перевозчиков.

Как сообщили «Журналу Житомира» в ГУ Нацполиции, в состав рейдовых групп, кроме полицейских, входят военнослужащие, представители органов местного самоуправления и санитарно-карантинных подразделений Минздрава.

По состоянию на утро 8 апреля полицейские оформили 83 административных материалов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Больше всего - в Житомире (37), 9 - в Бердичеве, 8 - в Житомирском районе, 4 - в Новограде-Волынском, по 3 - в Барановке, Коростене, Овруче и Хорошеве. Напомним, что за такое правонарушение предусмотрено наложение штрафа на граждан от 17000 до 34000 гривен и на должностных лиц - от 34000 до 170000 гривен.

Полицейские также показали, как проверяют соблюдение самоизоляции лиц, которые были за границей или контактировали с больными.
 
Тэги: полиция, Житомир, Карантин, самоизоляция
Комментариев: 5
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 18:07:50, Сегодня [Материал]
+1

Голимая показуха, бессмысленная и беспощадная. Страна превратилась в театр абсурда(((
На фоне происходящего Беларусь представляется мне средоточием адекватности и здравого смысла!
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:42:45, Сегодня [Материал]
0

Хтось тримає тут?)
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 18:56:48, Сегодня [Материал]
+1

Авжеж. Коріння)
А тобі, я бачу, подобається жити в країні святого майдауну?))
Fedya
5 jose (Fedya)   • 20:51:48, Сегодня [Материал]
0

останній майдан відбувся більш 6 років тому, а деякі жлоби як були янучарами так їми і лишилися....
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 19:39:59, Сегодня [Материал]
+1

А что не так с верующими?
Устраивать сборище во время карантина можно уже?

https://ukranews.com/news/695061-na-blagoveshhenie-vozle-sobora-v-zhitomire-sobralos-bolee-60-chelovek

Почему не выписано ни одного штрафа?
Или мер хоть слово скажет по этому поводу? Пока закон кому-то не писан - хер нам, а не Европа.

...кстати, эти штрафы надо пускать напрямую в фонд борьбы с короновирусом.
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