В Житомирской области правоохранители продолжают проводить профилактическую и разъяснительную работу среди населения, владельцев и работников торговых заведений, перевозчиков.
Как сообщили «Журналу Житомира» в ГУ Нацполиции, в состав рейдовых групп, кроме полицейских, входят военнослужащие, представители органов местного самоуправления и санитарно-карантинных подразделений Минздрава.
По состоянию на утро 8 апреля полицейские оформили 83 административных материалов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Больше всего - в Житомире (37), 9 - в Бердичеве, 8 - в Житомирском районе, 4 - в Новограде-Волынском, по 3 - в Барановке, Коростене, Овруче и Хорошеве. Напомним, что за такое правонарушение предусмотрено наложение штрафа на граждан от 17000 до 34000 гривен и на должностных лиц - от 34000 до 170000 гривен.
Полицейские также показали, как проверяют соблюдение самоизоляции лиц, которые были за границей или контактировали с больными.
«Выгляните в окно»: как полиция проверяет житомирян на соблюдение самоизоляции. ВИДЕО
На фоне происходящего Беларусь представляется мне средоточием адекватности и здравого смысла!
А тобі, я бачу, подобається жити в країні святого майдауну?))
Устраивать сборище во время карантина можно уже?
https://ukranews.com/news/695061-na-blagoveshhenie-vozle-sobora-v-zhitomire-sobralos-bolee-60-chelovek
Почему не выписано ни одного штрафа?
Или мер хоть слово скажет по этому поводу? Пока закон кому-то не писан - хер нам, а не Европа.
...кстати, эти штрафы надо пускать напрямую в фонд борьбы с короновирусом.