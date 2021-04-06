Карантин в Житомире: полиция усиленно проверяет соблюдение ограничений

Полиция усиливает контроль за соблюдением установленных карантинных мер. 6 апреля более 120 правоохранителей начали патрулирование улиц Житомира.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции Житомирской области, правоохранители будут проверять соблюдение субъектами хозяйствования и гражданами установленных государством ограничений во время карантина. Также будут проводить разъяснительную работу.
"Усиленные отработки населенных пунктов Житомирщины, направлены на снижение уличной преступности и предупреждение правонарушений, уже стали постоянными, - комментирует заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор. - Вместе с тем особое внимание полицейские обращают на соблюдение карантинных мер гражданами и работниками различных сфер деятельности. Только на прошлой недели было выявлено почти полтысячи таких нарушений и составлены соответствующие материалы. Всего с начала отработки полицейские составили около 4 тысяч административных протоколов".
Полицейские призывают жителей и гостей Житомира придерживаться необходимых противоэпидемических мер, чтобы уберечь себя и окружающих от заболевания с тяжелыми последствиями.
Напомним, злостным нарушителям карантина будут выносить на месте протоколы
о штрафе в 170 гривен, или постановления о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.