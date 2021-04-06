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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 6 » 13:17:11

Карантин в Житомире: полиция усиленно проверяет соблюдение ограничений

Вчера, 13:42:11 1192 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Карантин в Житомире: полиция усиленно проверяет соблюдение ограничений

 Полиция усиливает контроль за соблюдением установленных карантинных мер. 6 апреля более 120 правоохранителей начали патрулирование улиц Житомира.

Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции Житомирской области, правоохранители будут проверять соблюдение субъектами хозяйствования и гражданами установленных государством ограничений во время карантина. Также будут проводить разъяснительную работу.


 

"Усиленные отработки населенных пунктов Житомирщины, направлены на снижение уличной преступности и предупреждение правонарушений, уже стали постоянными, - комментирует заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор. - Вместе с тем особое внимание полицейские обращают на соблюдение карантинных мер гражданами и работниками различных сфер деятельности. Только на прошлой недели было выявлено почти полтысячи таких нарушений и составлены соответствующие материалы. Всего с начала отработки полицейские составили около 4 тысяч административных протоколов".




Полицейские призывают жителей и гостей Житомира придерживаться необходимых противоэпидемических мер, чтобы уберечь себя и окружающих от заболевания с тяжелыми последствиями.

Напомним, злостным нарушителям карантина будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен, или постановления о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.
Тэги: Житомир, Карантин, полиция, патрулирование
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:07:44, Вчера [Материал]

В государственном учреждении города Житомира находятся 533 работника горисполкома, которые глубоко чхали на локдаун и на вашу полицию. Имитируют работу, потому что доступа граждан в это помещение запрещен. Получают эти 533 за это зарплату, премии в огромных размерах и летают отдыхать за границу. Еще и разносят этот короновирус чиновничий в другие страны. И вообще, у нас работают фабрики "Кромберг энд Шубрет" на территории этой фабрики работают столовые и кафе. И что вы все лепите эти понты - вон Израиль полностью открыл свои ночные клубы, ресторанный бизнес, в России то же самое, в Белоруссии, например. Если работники медицины и власть имущие не справляются, (при условии, что действительно существует этот вирус в тех масштабах, как нам его представляют) то должны признаться в своей полной недееспособности. И, если есть короновирус в таких масштабах, то почему людей сроно не вакцинируют? Людям нечего кушать, потому что нету денег. Люди страшно голодают. Поэтому надо открывать мелкий бизнес, ФОПов, открывать кафе открывать, а закрывать большие предприятия. Самое интересное, в США Капитолий закрыт на локдаун, всех работников разрогнали по домам. А Житомирский горсовет "работает" вовсю. Так пример показывают, как надо сидеть на локдауне. Вот когда будете голодать, как простые люди, то с локдауном будет очень быстро покончено.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:29:25, Вчера [Материал]

хватит поминать К&Ш.
Это предприятие никакого отношения к Житомиру не имеет. Оно работает на территории Олиевской ОТГ.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:15:29, Вчера [Материал]

До сих пор местная власть города Житомира снимает деньги с бизнеса для своих проектов сумасшедших. Но это все называется"отмывать бабки". то есть клептоманы продолжают грабить народ Житомира. Хотя Центральная Власть Страны дала им право и возможность (Закон № 540 от 2020 р. ) деньги с бизнеса не снимать. Задолбали!
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 00:47:52, Сегодня [Материал]

Ну как бы далеко не все закрылись, немало работают в скрытом режиме. Так что эти лохдауны вызывают только недоумение, и не более.
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