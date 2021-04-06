Карантин в Житомире: полиция усиленно проверяет соблюдение ограничений

"Усиленные отработки населенных пунктов Житомирщины, направлены на снижение уличной преступности и предупреждение правонарушений, уже стали постоянными, - комментирует заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор. - Вместе с тем особое внимание полицейские обращают на соблюдение карантинных мер гражданами и работниками различных сфер деятельности. Только на прошлой недели было выявлено почти полтысячи таких нарушений и составлены соответствующие материалы. Всего с начала отработки полицейские составили около 4 тысяч административных протоколов".