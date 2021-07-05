На улицы Житомира вышли дополнительные патрули полиции

С понедельника, 5 июля, 70 полицейских вышли на патрулирование улиц Житомира. Цель рейдов - предупреждение и пресечение проявлений уличной преступности. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"В мероприятиях принимают участие более 70 работников аппарата ГУНП и 7 отделов и отделений, входящих в структуру Житомирского районного управления полиции, - отметил начальник Житомирского РУП Сергей Синявский. - Основным является выявление лиц, причастных к уголовным или административным правонарушениям, а также обеспечение публичной безопасности и порядка на территории города".
Как пояснили правоохранители, пешие полицейские патрули сконцентрированы в, так называемых, спальных районах города. Летом именно они, по статистике, наиболее уязвимы, ведь многие из горожан проводят время преимущественно на дачах или в местах отдыха и их жилища становятся легкой добычей для преступников.
"Опыт проведения предыдущих отработок показал уменьшение количества правонарушений на территории города. Поэтому, надеемся на такой же результат на этот раз"
, - добавил Сергей Синявский.
Фото: полициия