В Новогоднюю ночь полиция Житомира будет работать в усиленном режиме

На Новогодние и Рождественские праздники полиция Житомирской области будет работать в усиленном варианте несения службы. Как сообщили "ЖЖ
" в ГУНП, правоохранители будут работать непосредственно в местах проведения мероприятий: на праздничных ярмарках и вблизи главных елок населенных пунктов, возле культовых и религиозных сооружений.
"Непосредственно в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года на охрану общественного порядка заступят около 200 полицейских и бойцов Национальной гвардии"
, - информирует полиция.
Массовые мероприятия запланированы во всех районных центрах Житомирской области, в частности состоятся праздничные концерты и уличные представления. Ожидается участие в них около 10 000 граждан.
Работники полиции желают всем жителям региона светлых и радостных праздников и напоминают о существующих запрета на употребление спиртного в общественных местах, а также призывают ограничить использование пиротехнических средств.