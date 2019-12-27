Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 27.12.2019    20:09:00
|
2019 » Декабрь » 2715:50:03

В Новогоднюю ночь полиция Житомира будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 16:02:03 238 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Новогоднюю ночь полиция Житомира будет работать в усиленном режиме

 На Новогодние и Рождественские праздники полиция Житомирской области будет работать в усиленном варианте несения службы. Как сообщили "ЖЖ" в ГУНП, правоохранители будут работать непосредственно в местах проведения мероприятий: на праздничных ярмарках и вблизи главных елок населенных пунктов, возле культовых и религиозных сооружений.

"Непосредственно в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года на охрану общественного порядка заступят около 200 полицейских и бойцов Национальной гвардии", - информирует полиция.

Массовые мероприятия запланированы во всех районных центрах Житомирской области, в частности состоятся праздничные концерты и уличные представления. Ожидается участие в них около 10 000 граждан.

Работники полиции желают всем жителям региона светлых и радостных праздников и напоминают о существующих запрета на употребление спиртного в общественных местах, а также призывают ограничить использование пиротехнических средств.
Тэги: новый год, Житомир, полиция, правопорядок
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus