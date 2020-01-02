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Празднование Нового года в Житомире и области прошло спокойно – полиция

Вчера, 10:50:37 699 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Празднование Нового года в Житомире и области прошло спокойно – полиция

 В Житомирской области новогодние празднования прошли без грубых нарушений правопорядка - общее количество зарегистрированных событий за прошедшие праздничные выходные дни, по сравнению с обыденными, не увеличилось.

Об этом "Журналу Житомира" 2 января рассказали в ГУ Нацполиции Житомирщины.

"За выходные дни, с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года, в Единый реестр работниками территориальных органов Национальной полиции Житомирщины зарегистрировано около 1961 сообщений, 138 из них - с признаками уголовных преступлений", - информирует полиция.

Среди зарегистрированных сообщений: грабежи, кражи, хулиганства, факты, связанные с незаконным оборотом наркотиков и другие. Полиция установила 19 человек, причастных к указанным событиям.

Сейчас правоохранители продолжают свою работу по обеспечению правопорядка на улицах городов и поселков области.
Тэги: Житомир, правопорядок, полиция, праздники
Комментариев: 1
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 16:21:11, Вчера
-1

А беспрерывная пальба петардами нарушением не считается?
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