Празднование Нового года в Житомире и области прошло спокойно – полиция

В Житомирской области новогодние празднования прошли без грубых нарушений правопорядка - общее количество зарегистрированных событий за прошедшие праздничные выходные дни, по сравнению с обыденными, не увеличилось.
Об этом "Журналу Житомира
" 2 января рассказали в ГУ Нацполиции Житомирщины.
"За выходные дни, с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года, в Единый реестр работниками территориальных органов Национальной полиции Житомирщины зарегистрировано около 1961 сообщений, 138 из них - с признаками уголовных преступлений"
, - информирует полиция.
Среди зарегистрированных сообщений: грабежи, кражи, хулиганства, факты, связанные с незаконным оборотом наркотиков и другие. Полиция установила 19 человек, причастных к указанным событиям.
Сейчас правоохранители продолжают свою работу по обеспечению правопорядка на улицах городов и поселков области.