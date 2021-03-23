Полиция усилила патрулирование улиц Житомира в вечернее время

На выходных правоохранители усилили патрулирование Житомира в вечернее время. Как результат – уменьшение количества преступлений и административных правонарушений. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
Превентивные рейды проводили 25 полицейских. Также для охвата как можно большей территории города к отработке присоединились почти полсотни нацгвардейцев местной военной части.
"В целом на улицы города дополнительно вышли 70 правоохранителей, каждый из которых имеет целью предупреждение и пресечение уголовных и административных правонарушений, тем самым обеспечивая спокойствие жителям областного центра", – прокомментировал начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский
За два дня правоохранители, патрулируя город, проверили деятельность около 90 заведений общественного питания, магазинов и развлекательных заведений, а также провели до 200 профилактических бесед с жителями Житомира, в том числе по соблюдению карантина.
"Среди основных задач полицейских также было предупреждение административных правонарушений. В то же время соответствующие материалы оформляли как крайнюю меру воздействия. В общем полицейские составили 16 протоколов, из них в отношении 9 лиц – за нарушение карантинных норм (ст. 44-3 КУоАП) и в отношении 5 – за распитие спиртных напитков в общественных местах (ст. 178 КУоАП)"
, – информируют правоохранители.
В результате усиления патрулирования полицейские отмечают уменьшение количества уголовных деяний, в частности, за это время не зарегистрированы ограбления или кражи.