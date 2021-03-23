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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 23 » 08:56:42

Полиция усилила патрулирование улиц Житомира в вечернее время

Сегодня, 09:00:42 906 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция усилила патрулирование улиц Житомира в вечернее время

 На выходных правоохранители усилили патрулирование Житомира в вечернее время. Как результат – уменьшение количества преступлений и административных правонарушений. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.

Превентивные рейды проводили 25 полицейских. Также для охвата как можно большей территории города к отработке присоединились почти полсотни нацгвардейцев местной военной части.
 

"В целом на улицы города дополнительно вышли 70 правоохранителей, каждый из которых имеет целью предупреждение и пресечение уголовных и административных правонарушений, тем самым обеспечивая спокойствие жителям областного центра", – прокомментировал начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский


За два дня правоохранители, патрулируя город, проверили деятельность около 90 заведений общественного питания, магазинов и развлекательных заведений, а также провели до 200 профилактических бесед с жителями Житомира, в том числе по соблюдению карантина.

"Среди основных задач полицейских также было предупреждение административных правонарушений. В то же время соответствующие материалы оформляли как крайнюю меру воздействия. В общем полицейские составили 16 протоколов, из них в отношении 9 лиц – за нарушение карантинных норм (ст. 44-3 КУоАП) и в отношении 5 – за распитие спиртных напитков в общественных местах (ст. 178 КУоАП)", – информируют правоохранители.

В результате усиления патрулирования полицейские отмечают уменьшение количества уголовных деяний, в частности, за это время не зарегистрированы ограбления или кражи. 
Тэги: правопорядок, полиция, патрулирование, Житомир
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Комментариев: 2
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 09:31:31, Сегодня [Материал]

Коли поліція почне працювати? В місті на вулицях безлад! За що ми вас утримуємо?
Marine
2 Руслана (Marine)   • 14:06:48, Сегодня [Материал]

Киевская - Восточная в скверик зайдите, там каждый вечер употребляют алкоголь. но всем на это глубоко нас**ть.
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