Полицейские оштрафовали более сотни житомирян за пьянство и курение в общественных местах

На прошлой неделе в Житомире правоохранители проводили усиленное патрулирование. Полицейские работали в парках, скверах, вблизи мест отдыха и проживания житомирян.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции области, к проведению профилактических мероприятий ежедневно привлекалось более 60 правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии.
"Полицейские, в соответствии с определенными маршрутами патрулирования, отрабатывали парки, скверы, площадки для отдыха. Дополнительные наряды работали и в спальных районах города, обращая внимание на места вероятного пребывания лиц, склонных к совершению правонарушений: подвальные помещения, чердаки, заброшенные здания и т.д.", - сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
За время отработки правоохранители провели более 600 профилактических бесед с горожанами, а также составили более 130 административных протоколов.
Наиболее распространенные нарушения - распитие спиртных напитков в общественных местах (56 случаев) и курение в не отведенных для этого местах (53 случая).