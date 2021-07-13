Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 14 Июля 2021    00:28:38
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 13 » 13:59:17

Полицейские оштрафовали более сотни житомирян за пьянство и курение в общественных местах

Вчера, 13:59:17 853 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Полицейские оштрафовали более сотни житомирян за пьянство и курение в общественных местах

 На прошлой неделе в Житомире правоохранители проводили усиленное патрулирование. Полицейские работали в парках, скверах, вблизи мест отдыха и проживания житомирян.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции области, к проведению профилактических мероприятий ежедневно привлекалось более 60 правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии.
 

"Полицейские, в соответствии с определенными маршрутами патрулирования, отрабатывали парки, скверы, площадки для отдыха. Дополнительные наряды работали и в спальных районах города, обращая внимание на места вероятного пребывания лиц, склонных к совершению правонарушений: подвальные помещения, чердаки, заброшенные здания и т.д.", - сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.


За время отработки правоохранители провели более 600 профилактических бесед с горожанами, а также составили более 130 административных протоколов.

Наиболее распространенные нарушения - распитие спиртных напитков в общественных местах (56 случаев) и курение в не отведенных для этого местах (53 случая).
Тэги: Житомир, патрулирование, полиция
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus