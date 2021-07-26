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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 26 » 13:06:26

В Житомире полицейские усилили патрулирование Гидропарка. ФОТО

Сегодня, 13:06:26 630 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полицейские усилили патрулирование Гидропарка. ФОТО

 На выходных правоохранители провели усиленное патрулирование в городском Гидропарке. К патрулированию присоединились полицейские райуправления, роты полиции особого назначения, полицейские офицеры громад, патрульные и нацгвардейцы.

Дополнительные совместные патрули обеспечивали безопасный отдых горожан начиная со второй половины пятницы, информирует пресс-служба полиции.


 

"Правоохранители акцентировали внимание отдыхающих на соблюдении мер личной безопасности во время досуга вблизи водоемов. Напоминали о запретах распития алкоголя и курения в общественных местах", - сообщает ГУНП.


Также полицейские мониторили ситуацию по соблюдению Правил дорожного движения в пешеходных зонах парка. В трех случаях в отношении водителей транспортных средств были оформлены административные материалы за допущенные нарушения (ст. 122 КУоАП и 125 КУоАП).



Всего в ходе проведения профилактических мероприятий полицейские составили 18 административных протоколов, из них 10 - за распитие алкоголя (ст. 178 КУоАП) и 5 ​​- за курение табачных изделий в общественных местах (ст. 175-1 КУоАП).

Фото: полиция
Тэги: патрулирование, Житомир, Гидропарк, полиция
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Комментариев: 2
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:39:07, Сегодня [Материал]

Отдыхали в тени. Дышали хвойным воздухом, но никак не патрулировали.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 17:24:03, Сегодня [Материал]

При Авакове такого не было (с) :D
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