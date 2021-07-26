В Житомире полицейские усилили патрулирование Гидропарка. ФОТО

На выходных правоохранители провели усиленное патрулирование в городском Гидропарке. К патрулированию присоединились полицейские райуправления, роты полиции особого назначения, полицейские офицеры громад, патрульные и нацгвардейцы.
Дополнительные совместные патрули обеспечивали безопасный отдых горожан начиная со второй половины пятницы, информирует пресс-служба полиции.
"Правоохранители акцентировали внимание отдыхающих на соблюдении мер личной безопасности во время досуга вблизи водоемов. Напоминали о запретах распития алкоголя и курения в общественных местах", - сообщает ГУНП.
Также полицейские мониторили ситуацию по соблюдению Правил дорожного движения в пешеходных зонах парка. В трех случаях в отношении водителей транспортных средств были оформлены административные материалы за допущенные нарушения (ст. 122 КУоАП и 125 КУоАП).
Всего в ходе проведения профилактических мероприятий полицейские составили 18 административных протоколов, из них 10 - за распитие алкоголя (ст. 178 КУоАП) и 5 - за курение табачных изделий в общественных местах (ст. 175-1 КУоАП).
Фото: полиция