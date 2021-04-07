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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 7 » 12:49:25

Полицейские оштрафовали 20 житомирян, которые были в общественных местах без защитных масок

Вчера, 13:14:28 1464 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полицейские оштрафовали 20 житомирян, которые были в общественных местах без защитных масок

 6 апреля во время патрулирования улиц Житомира правоохранители оштрафовали 20 горожан, которые находились в общественных местах без масок и респираторов. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.

"Более 120 полицейских патрулировали улицы областного центра, проводили соответствующие проверки и разъяснительную работу среди населения. Впрочем 20 житомирян все же не считали нужным прислушиваться к замечаниям и откровенно игнорировали требование о пребывании в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте в одетых средствах индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот", - информируют правоохранители.

Поэтому полицейские составили соответствующие материалы об административных правонарушениях. Напомним, что частью 2 ст. 44-3 КУоАП за такие действия предусмотрено наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

За прошедшие сутки правоохранители также проверили более 260 объектов хозяйствования, 20 торгово-развлекательных заведений и обнаружили 8 нарушений.
 

"Большинство наших граждан придерживаются установленных требований карантина. За прошедшие сутки мы обнаружили 8 нарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП, то есть субъектами хозяйственной деятельности и составили соответствующие материалы, - прокомментировал начальник Житомирского РУ полиции Сергей Синявский. - Вместе с тем во время патрулирования полицейские продолжают напоминать гражданам о необходимости соблюдения ограничений и рекомендаций органов здравоохранения".


Среди других выявленных полицейскими правонарушений - публичное распитие спиртных напитков и курение в общественных местах, несколько случаев мелкого хулиганства.

Напомним, с 6 апреля полиция усилила в Житомире и области контроль за соблюдением карантинных ограничений.
 
Тэги: полиция, штраф, Житомир, патрулирование, маски
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Комментариев: 13
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:21:20, Вчера [Материал]

В Японии правительство маски выдают бесплатно по три штуки на человека в сутки . Денег купить маску у народа нету,. поэтому и носят на лице ветош. Почему требуете у народа невозможное?
RaID
4 Сергій (RaID)   • 13:44:09, Вчера [Материал]

Можете метнутись у Японію і взяти 3 маски, раз у вас немає 3*5 грн на 3 маски.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:14:21, Вчера [Материал]

На 4.Люди являются гражданами своей страны. Почему мне нужно метатся и побиратся в Японии. У меня тут и налоги бешенные и пенсия . Караул где деньги на маски?
RaID
6 Сергій (RaID)   • 15:35:42, Вчера [Материал]

Радий що у вас скажена пенсія, схоже маєте змогу купити собі 3 маски за 15 грн.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:46:10, Вчера [Материал]

На 6. Налоги бешенные. но это не говорит . что и пенсия такая же.
Ивасик
9 Телесик (Ивасик)   • 18:54:56, Вчера [Материал]

3 маски это тебе хватит на 6 часов ношения, рабочий день у многих 8 часов, далее передвижение по городу/транспорт, это все публичные места и накинем скажем еще час. Итого, на день тебе нужно уже не 3 маски, а 4-5 (4-5 * 5 грн = 20-25 грн.). Теперь допустим вас 3 человека в семье, и в день только на маски вы должны выбросить 60-75 грн. За неделю (5 дней, при условии что на выходных сидеть дома) - 300-375 грн. За месяц - более тысячи грн. семья должны выбросить на ветер. Можно дальше не продолжать про остальные затраты семьи, про зарплаты, про пенсии и прочие.
Так что я рад за таких как ты, к-рые живут на широкую ногу и для них 1000+ грн в месяц на маски пустяковое дело. Такие люди не думают о том, как живут другие, а часто - как выживают.

Так что, ничего плохого в том, чтобы страна выдавала бесплатно маски - я тоже не вижу. Закопали уйму денег в беспонтовые ремонты дорог, и что с ними? Киевская и пару месяцев не простояла, латали. Проедьтесь по тем дорогам, где снимали только верхний слой и ложили новый - там уже во многих местах трещины, а от троллейбусов возле тротуаров горбы асфальтные. Миллионы денег просто на ветер.

ЗЫ: не может гос-во раздавать бесплатно, так сделайте хотя бы цену маски в 25-50 копеек.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:36:35, Вчера [Материал]

В Европпе не работающим людям выплачивают пособие.Когда будете выплачивать пособие по безработице. Или вы думаете народ святым духом питается.? Готовтесь что вас скоро сожрут.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 13:43:34, Вчера [Материал]

Не розумію чому до людей на вулиці чіплятись? Єдиний закон де є тлумачення що таке громадське місце це закон де заборонили палити у громадських місцях, і він каже що громадське місце це: "Громадське місце — частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу. Зокрема під'їзди, підземні переходи, стадіони. Перелік не є вичерпним."

Сам кабін тлумачить свою постанову так:
https://www.kmu.gov.ua/news/rozyasnennya-shchodo-novih-obmezhuvalnih-zahodiv-na-period-karantinu

Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).
Ивасик
10 Телесик (Ивасик)   • 19:00:04, Вчера [Материал]

Что тебе непонятно? Что изначально все ограничения и прочий бред юридически противозаконные деяния? Да любой адекватный суд давно бы сказал, что эти постановы филькина грамота, и ими Шмыгаль может подтереться. Есть конституция и законы Украины, к-рые имеют больший вес, чем какие-то постановы КМУ.
Но мы же живем в удивительной стране - тебя наказывают, а дальше бегай годами по судах, трать свои кровные на сборы/адвоката и доказывай что ты не лох.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:02:59, Вчера [Материал]

Кстати в Японии на свежем воздухе ходить без масок разрешено.
Ивасик
11 Телесик (Ивасик)   • 19:00:54, Вчера [Материал]

В Украине тоже. Просто там где ходят мусора - там уже не свежий воздух, поэтому лучше маску надеть, а пройдя мусор - можно ее снять. Все просто, как видишь.
SAT
12 Nostradamus (SAT)   • 19:42:07, Вчера [Материал]

20 грмадян? Це смішно. По-перше, через кількість. По-друге, де Ви побачали громадян ? Переважно це БИДЛО, яке не поважає оточуючих і себе. Їх потрібно не штрафувати, а призначати їм громаджські чи виправні роботи з відпрацюванням у ковідних центрах. Нехай поносять тіла померлих, щоб бачили, що таке ковід.
А саме неприємне те, що в нашій недодержаві електорат х_р поклав на себе, оточуючих та державу, а ті хто на верхівці влади - поклали х_р в кубі на дебільний електорат, сподіваючись на так званий колективний імунітет. Мається на увазі не від зарази, а від електорату ))
ZVEZDA
13 Житомирянин (ZVEZDA)   • 23:30:29, Вчера [Материал]

120 поліцейських!!! І 20 оштрафованих!! Імітація роботи!
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