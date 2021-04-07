Полицейские оштрафовали 20 житомирян, которые были в общественных местах без защитных масок

6 апреля во время патрулирования улиц Житомира правоохранители оштрафовали 20 горожан, которые находились в общественных местах без масок и респираторов. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
"Более 120 полицейских патрулировали улицы областного центра, проводили соответствующие проверки и разъяснительную работу среди населения. Впрочем 20 житомирян все же не считали нужным прислушиваться к замечаниям и откровенно игнорировали требование о пребывании в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте в одетых средствах индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот", - информируют правоохранители.
Поэтому полицейские составили соответствующие материалы об административных правонарушениях. Напомним, что частью 2 ст. 44-3 КУоАП за такие действия предусмотрено наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).
За прошедшие сутки правоохранители также проверили более 260 объектов хозяйствования, 20 торгово-развлекательных заведений и обнаружили 8 нарушений.
"Большинство наших граждан придерживаются установленных требований карантина. За прошедшие сутки мы обнаружили 8 нарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП, то есть субъектами хозяйственной деятельности и составили соответствующие материалы, - прокомментировал начальник Житомирского РУ полиции Сергей Синявский. - Вместе с тем во время патрулирования полицейские продолжают напоминать гражданам о необходимости соблюдения ограничений и рекомендаций органов здравоохранения".
Среди других выявленных полицейскими правонарушений - публичное распитие спиртных напитков и курение в общественных местах, несколько случаев мелкого хулиганства.