В Житомире оштрафовали популярного автоблогера, который на Audi прокатился по Михайловской. ВИДЕО

В Житомире патрульные оштрафовали водителя автомобиля Audi, который 17 марта решил прокатиться по пешеходной улице Михайловской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"Водителя автомобиля Audi, который проигнорировал дорожный знак 5.33 (начало пешеходной зоны) и заехал на улицу Михайловская, инспекторы патрульной полиции привлекли к ответственности. Патрульными полицейскими вынесено административное постановление в соответствии с ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) КоАП", – говорится в сообщении.
Водителем-нарушителем оказался Павел Кащук – основатель популярного автомобильного портала InfoCar.ua.
"Спасибо за ваш труд и за хорошее настроение, которое нам подарило общение с приветливыми житомирскими патрульными. Без сарказма! У нас в Киеве, кстати, так четко нам права еще ни разу не зачитывали", – прокомментировали пост полиции авторы портала.
Похоже, в Житомире проходил тест-драйв новенькой Audi e-tron GT. На странице портала в соцсети опубликованы фотографии машины на Михайловской.
Позже на Youtube опубликовали видео с дрифтом Audi на площади Соборной.