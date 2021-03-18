В Житомире оштрафовали популярного автоблогера, который на Audi прокатился по Михайловской. ВИДЕО

"Спасибо за ваш труд и за хорошее настроение, которое нам подарило общение с приветливыми житомирскими патрульными. Без сарказма! У нас в Киеве, кстати, так четко нам права еще ни разу не зачитывали", – прокомментировали пост полиции авторы портала.