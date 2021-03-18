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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 18 » 08:16:38

В Житомире оштрафовали популярного автоблогера, который на Audi прокатился по Михайловской. ВИДЕО

Сегодня, 08:23:38 1732 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире оштрафовали популярного автоблогера, который на Audi прокатился по Михайловской. ВИДЕО

 В Житомире патрульные оштрафовали водителя автомобиля Audi, который 17 марта решил прокатиться по пешеходной улице Михайловской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

"Водителя автомобиля Audi, который проигнорировал дорожный знак 5.33 (начало пешеходной зоны) и заехал на улицу Михайловская, инспекторы патрульной полиции привлекли к ответственности. Патрульными полицейскими вынесено административное постановление в соответствии с ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) КоАП", – говорится в сообщении.



Водителем-нарушителем оказался Павел Кащук – основатель популярного автомобильного портала InfoCar.ua.
 

"Спасибо за ваш труд и за хорошее настроение, которое нам подарило общение с приветливыми житомирскими патрульными. Без сарказма! У нас в Киеве, кстати, так четко нам права еще ни разу не зачитывали", – прокомментировали пост полиции авторы портала.




Похоже, в Житомире проходил тест-драйв новенькой Audi e-tron GT. На странице портала в соцсети опубликованы фотографии машины на Михайловской.

Позже на Youtube опубликовали видео с дрифтом Audi на площади Соборной. 
 
Тэги: полиция, штраф, Житомир, блогер
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Комментариев: 2
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 09:39:46, Сегодня [Материал]

начиналось как атата водителю закончилось рекламой блога
google
2 Гугиль (google)   • 12:50:28, Сегодня [Материал]

100 грн штрафа...но зато бесплатная реклама в СМИ.. пусть в Германию едет так на бульваре покатает )
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