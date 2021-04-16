В Житомире патрульные оштрафовали пьяного водителя, а его автомобиль эвакуировали

В Житомире патрульная полиция оштрафовала водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в полиции, инцидент произошел 16 апреля на улице Восточной.
"Сегодня патрульным на служебный планшет поступило сообщение, что по улицам города движется автомобиль ВАЗ зеленого цвета за рулем которого находится водитель с признаками опьянения. На улице Восточная патрульные полицейские остановили автомобиль ВАЗ, который подпадал под ориентировку. Общаясь с водителем транспортного средства патрульные обнаружили у последнего признаки алкогольного опьянения", - сообщают правоохранители.
Отмечается, что водитель в присутствии двух свидетелей отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
"В дальнейшем патрульные полицейские составили на водителя протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП"
, - информируют патрульные.
Поскольку водитель неоднократно сообщал патрульным, что намерен продолжать движение, инспекторы провели эвакуацию автомобиля на площадку временно задержанных транспортных средств.
Напомним, с 17 марта в Украине существенно увеличились штрафы
за управление транспортным средством в состоянии опьянения.