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В Житомире патрульные оштрафовали пьяного водителя, а его автомобиль эвакуировали

Вчера, 18:32:28 715 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире патрульные оштрафовали пьяного водителя, а его автомобиль эвакуировали

 В Житомире патрульная полиция оштрафовала водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Как рассказали "Журналу Житомира" в полиции, инцидент произошел 16 апреля на улице Восточной.
 

"Сегодня патрульным на служебный планшет поступило сообщение, что по улицам города движется автомобиль ВАЗ зеленого цвета за рулем которого находится водитель с признаками опьянения. На улице Восточная патрульные полицейские остановили автомобиль ВАЗ, который подпадал под ориентировку. Общаясь с водителем транспортного средства патрульные обнаружили у последнего признаки алкогольного опьянения", - сообщают правоохранители.


Отмечается, что водитель в присутствии двух свидетелей отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

"В дальнейшем патрульные полицейские составили на водителя протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП", - информируют патрульные.

Поскольку водитель неоднократно сообщал патрульным, что намерен продолжать движение, инспекторы провели эвакуацию автомобиля на площадку временно задержанных транспортных средств.

Напомним, с 17 марта в Украине существенно увеличились штрафы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Тэги: Житомир, штраф, пьяный водитель, полиция
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