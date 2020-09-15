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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Сентябрь » 15 » 13:21:21

Полиция неделю штрафовала студентов житомирского колледжа за распитие алкоголя и курение

Сегодня, 13:36:21 1329 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция неделю штрафовала студентов житомирского колледжа за распитие алкоголя и курение

 В Житомире полиция и соцслужбы неделю проводили отработку на территории агротехнического колледжа. Поводом для таких мер стали жалобы людей на недопустимое поведение студенческой молодежи, проживающей в местных общежитиях.

Результат работы - 6 административных протоколов на студентов.
 

"Полицейские работали на территории заведения в вечернее и ночное время и зафиксировали совершение административных правонарушений молодыми людьми. В результате в общем составлено 6 административных протоколов за распитие спиртных напитков или появление в нетрезвом виде в общественных местах (ст.178 КУпАП), курение (ст. 175 -1 КУпАП), доведение несовершеннолетних до состояния опьянения (ст. 180 КУпАП). Кроме того, в отношении родителей одного из студентов-нарушителей составлены админматериалы по ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУпАП", - рассказала начальница подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.


Также с жителями общежитий были проведены профилактические беседы.

"Администрации колледжа направлено предписание об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений детьми", - отмечают правоохранители.

Как сообщал "Журнал Житомира", студентов Житомирского агротехнического колледжа подозревают в стрельбе из окон общежития по частному дому. 
Тэги: студенты, штраф, полиция, колледж, Житомир
Комментариев: 5
RaID
1 Сергій (RaID)   • 15:16:13, Сегодня [Материал]
+7

Не знаю чи це був їх рейд чи ні, але недавно на стадіоні пройшовши ним коло побачив на дальній стороні на лавках декілька компашок "відпочивальників", деякі з дитьми малими і при цьому мат перемат, пройшовши коло до трибуни з під неї як раз вийшов патруль нац.гвардії, пройшовся чверть кола до виходу з стадіону через ворота, сів у патрульний авто і поїхав собі геть. Пропатрульовано на отлічно. Так тримати. Ті компашки можуть бути у безпеці, бо пройтись патрулю влом і лише ліниві попадаються.
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:40:46, Сегодня [Материал]
+3

Там можна рейди проводити протягом всього навчального року, безперервно. Істотне поповнення бюджету за рахунок штрафів та спасіння культури за рахунок боротьби з кугутством - подвійний профіт.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 17:19:36, Сегодня [Материал]
+2

Так уже давно по городу бухают в открытую, патрули просто мимо проходят как ни в чем ни бывало, и люди даже не пытаются скрывать, что они бухают. Хотя еще в памяти недавние годы, когда более-менее, но публично этот момент ушел из города. А затем мусора забили и все вернулось на круги свои.
zt-gregori
4 Ігор (zt-gregori)   • 17:29:29, Сегодня [Материал]
+2

та фіг з ним бухають. по всій Європі люди випивають у громадських місцях, проблема в тому що наші аборигени після випитого стають дуже шумними і вже реально порушують громадський порядок.
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:49:10, Сегодня [Материал]
0

Ще й залишають за собою сміття і щось зазвичай поламане.
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