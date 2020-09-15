Полиция неделю штрафовала студентов житомирского колледжа за распитие алкоголя и курение

"Полицейские работали на территории заведения в вечернее и ночное время и зафиксировали совершение административных правонарушений молодыми людьми. В результате в общем составлено 6 административных протоколов за распитие спиртных напитков или появление в нетрезвом виде в общественных местах (ст.178 КУпАП), курение (ст. 175 -1 КУпАП), доведение несовершеннолетних до состояния опьянения (ст. 180 КУпАП). Кроме того, в отношении родителей одного из студентов-нарушителей составлены админматериалы по ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУпАП", - рассказала начальница подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.