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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Январь » 30 » 11:14:40

Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

Вчера, 11:29:39 2241 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

 Вчера 29 января на базе строительного колледжа в Житомире полицейские взрывотехнической службы полиции провели неординарное занятия для студентов. В практической части правоохранители обезвредили имитационное взрывное устройство, а во время теоретической - рассказали о взрывчатке и её видах.

На необычное мероприятие изъявили желание попасть более двухсот студентов. Вместе с ними пришли и преподаватели и руководители учебного заведения.

Знакомство с работой подразделения полиции началось на улице по обезвреживанию имитационного взрывного устройства. Для этого правоохранителям понадобилось специальное снаряжение и инструмент для проведения дистанционного взрыва.

Вторая часть занятия проходила уже в актовом зале, где студенты узнали о свойствах, радиусе действия, силе и зоне поражения различных взрывных устройств и снарядов: мин, гранат, сигнальных ракет и тому подобное. Также полицейские показали студентам вид и обломки обезвреженных взрывчаток.

Во время общения правоохранители рассказали и об административной и уголовной ответственности, которая наступает за заведомо ложный вызов специальных служб (ст. 183 КУоАП), так называемые «заминировании различных объектов», и за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ( ст. 263 УК).

Вместе с тем, начальник отдела взрывотехнической службы Владимир Пидкуйко, отметил, что в случае обнаружения подозрительных предметов, особенно похожих на взрывные, необходимо сразу звонить в полицию и ни в коем случае не касаться их.

После этого, студенты смогли ближе и тщательно рассмотреть образцы взрывных устройств и спросить полицейских о тех или иных важных для них аспектах.

 
 

- Такие занятия являются чрезвычайно полезными для молодежи. К сожалению, сегодня взрывоопасные предметы или боеприпасы уже не редкость в повседневной жизни. Но далеко не все взрослые, не говоря о детях, знают, как правильно действовать в таких ситуациях, и начинают самостоятельно копаться в находке, таким образом подвергая себя, порой, смертельной опасности, - прокомментировал встречу заместитель директора Житомирского строительного колледжа Андрей Полищук.



Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО
Тэги: строительный колледж, полиция, Житомир, взрывчатка, студенты
Комментариев: 3
DMB2016
1 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 12:50:16, Вчера
+3

Взгляды у студентов как у 5 классников,не прочитав заголовок подумал что показывают школьникам 7 классникам
Fencer
2 Viktor (Fencer)   • 13:59:26, Вчера
+4

"как обезвредить настоящую взрывчатку" - Идиотизм!

Увидел подозрительный предмет, звони в полицию. Они оцепят место и вызовут саперов. Даже близко не подходи!
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 14:47:02, Вчера
+1

"Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку"
- студенты не растерялись и показали как ее собрать
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