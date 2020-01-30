Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

Вчера 29 января на базе строительного колледжа в Житомире полицейские взрывотехнической службы полиции провели неординарное занятия для студентов. В практической части правоохранители обезвредили имитационное взрывное устройство, а во время теоретической - рассказали о взрывчатке и её видах.
На необычное мероприятие изъявили желание попасть более двухсот студентов. Вместе с ними пришли и преподаватели и руководители учебного заведения.
Знакомство с работой подразделения полиции началось на улице по обезвреживанию имитационного взрывного устройства. Для этого правоохранителям понадобилось специальное снаряжение и инструмент для проведения дистанционного взрыва.
Вторая часть занятия проходила уже в актовом зале, где студенты узнали о свойствах, радиусе действия, силе и зоне поражения различных взрывных устройств и снарядов: мин, гранат, сигнальных ракет и тому подобное. Также полицейские показали студентам вид и обломки обезвреженных взрывчаток.
Во время общения правоохранители рассказали и об административной и уголовной ответственности, которая наступает за заведомо ложный вызов специальных служб (ст. 183 КУоАП), так называемые «заминировании различных объектов», и за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами ( ст. 263 УК).
Вместе с тем, начальник отдела взрывотехнической службы Владимир Пидкуйко, отметил, что в случае обнаружения подозрительных предметов, особенно похожих на взрывные, необходимо сразу звонить в полицию и ни в коем случае не касаться их.
После этого, студенты смогли ближе и тщательно рассмотреть образцы взрывных устройств и спросить полицейских о тех или иных важных для них аспектах.
- Такие занятия являются чрезвычайно полезными для молодежи. К сожалению, сегодня взрывоопасные предметы или боеприпасы уже не редкость в повседневной жизни. Но далеко не все взрослые, не говоря о детях, знают, как правильно действовать в таких ситуациях, и начинают самостоятельно копаться в находке, таким образом подвергая себя, порой, смертельной опасности, - прокомментировал встречу заместитель директора Житомирского строительного колледжа Андрей Полищук.
Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО
Увидел подозрительный предмет, звони в полицию. Они оцепят место и вызовут саперов. Даже близко не подходи!
- студенты не растерялись и показали как ее собрать