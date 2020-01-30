Студентам строительного колледжа в Житомире показали как обезвредить настоящую взрывчатку. ФОТО

- Такие занятия являются чрезвычайно полезными для молодежи. К сожалению, сегодня взрывоопасные предметы или боеприпасы уже не редкость в повседневной жизни. Но далеко не все взрослые, не говоря о детях, знают, как правильно действовать в таких ситуациях, и начинают самостоятельно копаться в находке, таким образом подвергая себя, порой, смертельной опасности, - прокомментировал встречу заместитель директора Житомирского строительного колледжа Андрей Полищук.