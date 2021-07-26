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Житомирянин пришел к ТТУ с пакетом и сказал, что там бомба: работников эвакуировали

Сегодня, 11:47:36 684 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин пришел к ТТУ с пакетом и сказал, что там бомба: работников эвакуировали

 На рассвете 26 июля на территорию Житомирского трамвайно-троллейбусного управління зашел неизвестный мужчина, оставил пакет и заявил, что в нем взрывчатка. О происшествии сообщила полиция Житомирской области.
 

"Около 4 утра в Житомирское районное управление полиции поступило сообщение из одного из городских учреждений (ТТУ, - ред.). Его сотрудники рассказали о неизвестном мужчине, который несколько минут назад зашел на территорию с полиэтиленовым пакетом, заявил о взрывчатке и оставил его", - информирует полиция.


На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы полиции, специалисты взрывотехнической службы и патрульные.

Сообщается, что работа ТТУ была временно приостановлена, из помещений эвакуировали 6 работников, которые там находились в то время. Также правоохранители временно ограничивали движение транспорта по прилегающей улице.

Специалисты взрывотехнической службы провели осмотр территории. Потенциально опасный пакет был дистанционно частично уничтожен.
 

"Никаких угрожающих для людей предметов или веществ в нем не оказалось. Пакет содержал личные вещи", - рассказали правоохранители.


Мужчину, который заявил о заминировании, разыскали и задержали патрульные полицейские. Это 32-летний житель Житомира. Он доставлен в райуправление полиции, где дает показания правоохранителям. По действующему законодательству ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Фото: полиция
Тэги: взрывчатка, полиция, Житомир, ТТУ
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