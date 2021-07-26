Житомирянин пришел к ТТУ с пакетом и сказал, что там бомба: работников эвакуировали

На рассвете 26 июля на территорию Житомирского трамвайно-троллейбусного управління зашел неизвестный мужчина, оставил пакет и заявил, что в нем взрывчатка. О происшествии сообщила полиция Житомирской области.
"Около 4 утра в Житомирское районное управление полиции поступило сообщение из одного из городских учреждений (ТТУ, - ред.). Его сотрудники рассказали о неизвестном мужчине, который несколько минут назад зашел на территорию с полиэтиленовым пакетом, заявил о взрывчатке и оставил его", - информирует полиция.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы полиции, специалисты взрывотехнической службы и патрульные.
Сообщается, что работа ТТУ была временно приостановлена, из помещений эвакуировали 6 работников, которые там находились в то время. Также правоохранители временно ограничивали движение транспорта по прилегающей улице.
Специалисты взрывотехнической службы провели осмотр территории. Потенциально опасный пакет был дистанционно частично уничтожен.
"Никаких угрожающих для людей предметов или веществ в нем не оказалось. Пакет содержал личные вещи", - рассказали правоохранители.
Мужчину, который заявил о заминировании, разыскали и задержали патрульные полицейские. Это 32-летний житель Житомира. Он доставлен в райуправление полиции, где дает показания правоохранителям. По действующему законодательству ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.
Фото: полиция