Не договорились: в Житомире пьяный водитель предлагал взятку полисменам, мужчину задержали

В Житомире патрульные за нарушение ПДД остановили автомобиль Skoda. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и для избежания ответственности пытался дать правоохранителям взятку. Инцидент произошел поздно вечером 12 августа на Малёванке.
"12 августа, во время патрулирования переулка 5-й Березовский, инспекторы полиции остановили автомобиль Skoda Fabia. В ходе проверки документов патрульные полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, как следствие гражданину предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте с помощью прибора Drager", - информирует патрульная полиция.
Во время контрольного выдоха воздуха прибор зафиксировал результат в 2,13 промилле. В полиции отмечают, что водитель пытался избежать административной ответственности и предложил патрульным взятку.
"Патрульные предупредили водителя, что данные действия предусматривают уголовную ответственность, однако мужчина проигнорировал слова патрульных и бросил средства на багажник служебного автомобиля. Для документирования факта предоставления неправомерной выгоды на место остановки патрульные полицейские вызвали сотрудников следственно-оперативной группы", - сообщает патрульная полиция.
Кроме того, при оформлении административных материалов мужчина вел себя агрессивно и выражался нецензурно бранью.
В итоге патрульные полицейские оформили на мужчину протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП (Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения), ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), ст. 185 (Невыполнение законного требования полицейского), а также вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль нарушителя эвакуировали.
редактор новостей походу политехника финишед.....