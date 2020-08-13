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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 13 » 12:35:48

Не договорились: в Житомире пьяный водитель предлагал взятку полисменам, мужчину задержали

Сегодня, 12:54:38 544 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Не договорились: в Житомире пьяный водитель предлагал взятку полисменам, мужчину задержали

 В Житомире патрульные за нарушение ПДД остановили автомобиль Skoda. Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и для избежания ответственности пытался дать правоохранителям взятку. Инцидент произошел поздно вечером 12 августа на Малёванке.
 

"12 августа, во время патрулирования переулка 5-й Березовский, инспекторы полиции остановили автомобиль Skoda Fabia. В ходе проверки документов патрульные полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, как следствие гражданину предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте с помощью прибора Drager", - информирует патрульная полиция.


Во время контрольного выдоха воздуха прибор зафиксировал результат в 2,13 промилле. В полиции отмечают, что водитель пытался избежать административной ответственности и предложил патрульным взятку.
 

"Патрульные предупредили водителя, что данные действия предусматривают уголовную ответственность, однако мужчина проигнорировал слова патрульных и бросил средства на багажник служебного автомобиля. Для документирования факта предоставления неправомерной выгоды на место остановки патрульные полицейские вызвали сотрудников следственно-оперативной группы", - сообщает патрульная полиция.


Кроме того, при оформлении административных материалов мужчина вел себя агрессивно и выражался нецензурно бранью.

В итоге патрульные полицейские оформили на мужчину протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП (Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения), ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), ст. 185 (Невыполнение законного требования полицейского), а также вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль нарушителя эвакуировали.
Тэги: полиция, пьяный водитель, Житомир
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:59:50, Сегодня [Материал]
0

Мало предложил, полицаи обиделись.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:25:04, Сегодня [Материал]
-1

2,13% промилле - да он трезв как стёклышко

редактор новостей походу политехника финишед.....
bender123
3 vasya (bender123)   • 14:21:28, Сегодня [Материал]
0

снова такси?
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