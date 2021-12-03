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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 3 » 08:29:51

В Житомире патрульные задержали пьяного водителя: мужчина едва стоял на ногах. ВИДЕО

Сегодня, 08:29:34 1429 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире патрульные задержали пьяного водителя: мужчина едва стоял на ногах. ВИДЕО

 2 декабря на окраине Житомира патрульные полицейские составили протокол на водителя, который в нетрезвом состоянии ездил по улицам города. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
 

"Инспекторы патрульной полиции получили обращение от гражданина о том, что по улице Промышленной движется автомобиль BMW, за рулем которого находится водитель с признаками алкогольного опьянения. Патрульные полицейские обнаружили подпадавший под ориентировку автомобиль на перекрестке улиц Королева и Промышленной", - информирует полиция.


При общении с водителем и проверке документов патрульные обнаружили, что мужчина действительно имеет явные признаки алкогольного опьянения.

На опубликованном полицией видео видно, что водитель едва стоял на ногах. От прохождения медицинского освидетельствования на месте или в медицинском заведении он отказался в присутствии двух свидетелей.

Патрульные оформили на водителя протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП и доставили автомобиль на площадку временно задержанных транспортных средств.

Тэги: полиция, пьяный водитель, Житомир
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