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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 28 » 11:55:51

Полиция в Житомире нашла и оштрафовала «героя парковки», который угрожал пенсионерке

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Полиция в Житомире нашла и оштрафовала «героя парковки», который угрожал пенсионерке

 В Житомире правоохранители разыскали и оштрафовали водителя, который припарковал машину на клумбе и угрожал переломать руки пенсионерке. Об этом 28 апреля сообщила патрульная полиция.

"На днях по сети Интернет распространилось видео, на котором зафиксировано, как в одном из дворов на улице Бориса Тена гражданин приставал и нецензурной бранью оскорблял женщину за замечания о парковке авто на газоне. 27 апреля инспекторы патрульной полиции установили лицо, которое совершало неправомерные действия в отношении гражданки и нарушило правила дорожного движения", - информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что патрульные оформили на мужчину протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство), а также вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) КоАП.

Как сообщал "Журнал Житомира", скандал произошел на днях на улице Бориса Тена, 104.

 
Тэги: полиция, Автохам, штраф, Житомир
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