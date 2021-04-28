Полиция в Житомире нашла и оштрафовала «героя парковки», который угрожал пенсионерке

В Житомире правоохранители разыскали и оштрафовали водителя, который припарковал машину на клумбе и угрожал переломать руки пенсионерке. Об этом 28 апреля сообщила патрульная полиция.
"На днях по сети Интернет распространилось видео, на котором зафиксировано, как в одном из дворов на улице Бориса Тена гражданин приставал и нецензурной бранью оскорблял женщину за замечания о парковке авто на газоне. 27 апреля инспекторы патрульной полиции установили лицо, которое совершало неправомерные действия в отношении гражданки и нарушило правила дорожного движения"
, - информирует пресс-служба ведомства
.
Отмечается, что патрульные оформили на мужчину протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство), а также вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) КоАП.
Как сообщал "Журнал Житомира
", скандал произошел на днях на улице Бориса Тена, 104
.