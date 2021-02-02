Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 02.02.2021    18:26:33
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 2 » 17:54:00

На патрулирование улиц Житомира дополнительно вышли 70 полицейских. ВИДЕО

Сегодня, 17:56:26 187 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На патрулирование улиц Житомира дополнительно вышли 70 полицейских. ВИДЕО

 Со 2 февраля в Житомире полицейские начали отработку мест возможной концентрации правонарушений и скопления людей: вокзалов, рынков, парковых зон.

Как стало известно "Журналу Житомира", к проведению мероприятий дополнительно привлечено 70 работников аппарата ГУНП и семи отделов и отделений полиции.

Ежедневно утром привлеченные к отработке правоохранители проходят обязательный инструктаж по действиям в тех или иных ситуациях, а также знакомятся с общей ситуацией в городе за прошедшие сутки.
 

"Присутствие достаточного количества полиции на улицах города уже дисциплинирует граждан и предостерегает от безрассудных или необдуманных поступков, а нередко - и преступлений", - сказал начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский.


К патрулированию областного центра, кроме местных полицейских, также привлекли правоохранителей из Коростышева, Любара, Попельни, Радомышля, Хорошева и Чуднова. 
 
Тэги: полиция, патрулирование, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus