На патрулирование улиц Житомира дополнительно вышли 70 полицейских. ВИДЕО

Со 2 февраля в Житомире полицейские начали отработку мест возможной концентрации правонарушений и скопления людей: вокзалов, рынков, парковых зон.
Как стало известно "Журналу Житомира", к проведению мероприятий дополнительно привлечено 70 работников аппарата ГУНП и семи отделов и отделений полиции.
Ежедневно утром привлеченные к отработке правоохранители проходят обязательный инструктаж по действиям в тех или иных ситуациях, а также знакомятся с общей ситуацией в городе за прошедшие сутки.
"Присутствие достаточного количества полиции на улицах города уже дисциплинирует граждан и предостерегает от безрассудных или необдуманных поступков, а нередко - и преступлений", - сказал начальник Житомирского районного управления полиции Сергей Синявский.
К патрулированию областного центра, кроме местных полицейских, также привлекли правоохранителей из Коростышева, Любара, Попельни, Радомышля, Хорошева и Чуднова.