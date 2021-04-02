Возле житомирских костелов на выходных увеличится количество полицейских

"Уважаемые граждане! Помните, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции медико-санитарные службы рекомендуют избегать места скопления людей. В частности, предусмотрено ограничение относительно пребывания людей в религиозных сооружениях или проведения мероприятий на открытом воздухе с соблюдением дистанции между присутствующими. Помните о необходимости обязательного использования средств индивидуальной защиты.



В то же время для ограждения себя и родных, воспользуйтесь возможностью приобщиться к религиозным службам не выходя из дома: благодаря теле- или онлайн-трансляциям. Ваша ответственность поможет предотвратить распространение инфекции в общинах", - призывает полиция.