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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 2 » 14:19:45

Возле житомирских костелов на выходных увеличится количество полицейских

Сегодня, 14:31:45 403 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Возле житомирских костелов на выходных увеличится количество полицейских

 В эти выходные, 3-4 апреля, христиане западного обряда будут отмечать Пасху. Полицейские будут обеспечивать правопорядок и патрулировать вблизи храмов Житомира и области.

По информации ГУНП Житомирской области, пасхальные мероприятия пройдут в 59 храмах, ожидается участие в богослужениях около 2 тысяч верующих. В эти дни около 150 полицейских будут работать вблизи религиозных сооружений, следя за правопорядком и соблюдением карантинных ограничений.

Правоохранители призывают жителей области позаботиться о соблюдении карантинных мер.
 

"Уважаемые граждане! Помните, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции медико-санитарные службы рекомендуют избегать места скопления людей. В частности, предусмотрено ограничение относительно пребывания людей в религиозных сооружениях или проведения мероприятий на открытом воздухе с соблюдением дистанции между присутствующими. Помните о необходимости обязательного использования средств индивидуальной защиты.

В то же время для ограждения себя и родных, воспользуйтесь возможностью приобщиться к религиозным службам не выходя из дома: благодаря теле- или онлайн-трансляциям. Ваша ответственность поможет предотвратить распространение инфекции в общинах", - призывает полиция.


Также уже традиционно на выходных полицейские и нацгвардейцы дополнительно выйдут на патрулирование Житомира.
Тэги: Житомир, полиция, патрулирование, пасха
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