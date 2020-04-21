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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 21 » 08:22:54

Несмотря на запрет, пасхальные службы в храмах посетили 3500 жителей Житомирской области

Сегодня, 08:39:54 1299 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Несмотря на запрет, пасхальные службы в храмах посетили 3500 жителей Житомирской области

 В воскресенье христиане восточного обряда праздновали Пасху. В ночь с 18 на 19 апреля праздничные богослужения проводились в 445 храмах Житомирской области.

По информации полиции Житомирщины, участие в богослужениях приняли около 3500 верующих.
 

"Ночь с 18 на 19 апреля в области прошла спокойно. Из 554 храмов на территории региона запланированные богослужения в 109 не проводились, в других - продолжались, но с соблюдением требований", - сообщает полиция.


Также в полиции отмечают, что правоохранители постоянно мониторили ситуацию и на их замечания верующие и священнослужители сразу реагировали.

Как сообщалось, у соборов и храмов Житомирской области в пасхальную ночь за правопорядком следили около 600 полицейских.
Тэги: Житомир, полиция, церковь, пасха
Комментариев: 4
melan
1 melan (melan)   • 08:59:13, Сегодня [Материал]
+6

.....участие в богослужениях приняли около 3500 верующих.....
Нормальный народ полтора месяца сидит на карантине, а этим охеренно верующим захотелось пойти освятить булки. Вот из за таких карантин не скоро закончится.
Koron
2 Koron (Koron)   • 13:35:29, Сегодня [Материал]
-1

Люди каждый день ходят по магазинам. Чем отличается поход в магазин от похода в храм?
Їжачок
3 Блукаючий (Їжачок)   • 13:43:31, Сегодня [Материал]
0

А скільки людей відвідали Епіцентр у ці дні? Немає статистики? Охеренно озабоченым строителям чого у ці дні захотілося?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 16:58:08, Сегодня [Материал]
0

гречка в епике самая дешёвая в городе...
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