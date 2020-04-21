В воскресенье христиане восточного обряда праздновали Пасху. В ночь с 18 на 19 апреля праздничные богослужения проводились в 445 храмах Житомирской области.
По информации полиции Житомирщины, участие в богослужениях приняли около 3500 верующих.
"Ночь с 18 на 19 апреля в области прошла спокойно. Из 554 храмов на территории региона запланированные богослужения в 109 не проводились, в других - продолжались, но с соблюдением требований", - сообщает полиция.
Также в полиции отмечают, что правоохранители постоянно мониторили ситуацию и на их замечания верующие и священнослужители сразу реагировали.
Как сообщалось, у соборов и храмов Житомирской области в пасхальную ночь за правопорядком следили около 600 полицейских
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Несмотря на запрет, пасхальные службы в храмах посетили 3500 жителей Житомирской области
Нормальный народ полтора месяца сидит на карантине, а этим охеренно верующим захотелось пойти освятить булки. Вот из за таких карантин не скоро закончится.