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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 17 » 16:19:37

На Пасху возле храмов Житомира выставят полицию и Нацгвардию

Сегодня, 16:39:37 357 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Пасху возле храмов Житомира выставят полицию и Нацгвардию

 В Житомирской области 18-19 апреля вблизи соборов и церквей будут работать около 600 полицейских, которые будут следить за соблюдением карантинных ограничений.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции области, также к ним присоединятся нацгвардейцы и члены общественных формирований.
 

"Основная задача - выявлять и пресекать правонарушения, разъясняя людям установленные ограничения и запреты. Оформление административных протоколов - крайняя мера воздействия на граждан, которую будем применять, когда другие аргументы будут исчерпаны", - отметил заместитель начальника ГУ Нацполиции Житомирской области Артем Лисогор.


Полиция рекомендовала священнослужителям проводить богослужения при минимальном количестве лиц (не более 10) в закрытом храме; в это время ограничить доступ верующих на его территорию; обязательно проводить санитарную обработку помещений.
 

"Обращаемся к самосознанию жителей Житомирщины: не подвергайте опасности себя и родных. Воздержитесь от посещения церквей и пикников на природе. Оставайтесь дома - по рекомендациям эпидемиологов, сегодня это единственная возможность предупредить масштабную вспышку заболевания", - добавил Артем Лисогор.


Напомним, исполком городского совета запретил посещать территории храмов и культовых сооружений, участвовать в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомира и громады в период с 18 по 20 апреля.
Тэги: пасха, полиция, Карантин, церковь
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