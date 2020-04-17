На Пасху возле храмов Житомира выставят полицию и Нацгвардию

В Житомирской области 18-19 апреля вблизи соборов и церквей будут работать около 600 полицейских, которые будут следить за соблюдением карантинных ограничений.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции области, также к ним присоединятся нацгвардейцы и члены общественных формирований.
"Основная задача - выявлять и пресекать правонарушения, разъясняя людям установленные ограничения и запреты. Оформление административных протоколов - крайняя мера воздействия на граждан, которую будем применять, когда другие аргументы будут исчерпаны", - отметил заместитель начальника ГУ Нацполиции Житомирской области Артем Лисогор.
Полиция рекомендовала священнослужителям проводить богослужения при минимальном количестве лиц (не более 10) в закрытом храме; в это время ограничить доступ верующих на его территорию; обязательно проводить санитарную обработку помещений.
"Обращаемся к самосознанию жителей Житомирщины: не подвергайте опасности себя и родных. Воздержитесь от посещения церквей и пикников на природе. Оставайтесь дома - по рекомендациям эпидемиологов, сегодня это единственная возможность предупредить масштабную вспышку заболевания", - добавил Артем Лисогор.
Напомним, исполком городского совета запретил посещать территории храмов и культовых сооружений
, участвовать в религиозных массовых мероприятиях на территории Житомира и громады в период с 18 по 20 апреля.